Junge Paare trauen sich "Großes High nach der Hochzeit"

Philipp, 30, lebt in Frankfurt. Elf Jahre war er mit seiner Frau zusammen. Nach eineinhalb Jahren Ehe wollte sie die Scheidung, weil sie sich in einen Arbeitskollegen verliebt hat. Gerade suchen sie einen Scheidungstermin, deswegen will Philipp (Name geändert) lieber anonym bleiben.



Philipp: "Ich habe ihr den Antrag gemacht, weil wir schon so lange zusammen waren und weil ich einfach Lust drauf hatte zu heiraten. Gleichzeitig habe ich nach der Trennung gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht wussten, worauf wir uns da einließen. Was dieses Versprechen 'in guten, wie in schlechten Zeiten' eigentlich bedeutet. Diese Worte sind leichter gesagt als gelebt.



Die erste Anbandelei gab es - eigentlich total peinlich - auf der Abi-Fahrt nach Malle. Eine Stärke unserer Beziehung war, dass wir vieles zusammen zum ersten Mal gemacht haben. Ausziehen, studieren oder die erste gemeinsame Wohnung und der erste Job.



Ich glaube, es ist schwieriger, eine Ehe durchzuhalten, wenn es die erste Beziehung ist. Bei uns gab es definitiv zu wenige Krisen, an denen wir hätten üben können. Die Prüfung kam zu einem Zeitpunkt, als wir schon verheiratet waren.



Trotzdem würde ich alles noch einmal genauso machen. Es waren gute zehn Jahre. Ich bin froh, dass es jetzt passiert ist und nicht erst mit 40 und zwei Kindern. Ich schließe nicht aus, noch mal zu heiraten.



Das Konstrukt Ehe hat nur gewonnen. Ich habe, glaube ich, noch tiefer verstanden, worauf es in einer Beziehung für mich ankommt und wäre kritischer der Beziehung, aber auch mir selbst gegenüber."