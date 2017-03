Internationaler Frauentag R-E-S-P-E-C-T allerseits

Plötzlich spielt er wieder eine Rolle: Der Weltfrauentag. Jahrzehntelang war er nicht mehr, als ein Relikt aus alten Zeiten. Ihm haftete der Geruch von DDR und Sechzigerjahre an. Doch seit dem letzten internationalen Frauentag vor einem Jahr hat sich die Welt radikal verändert: Nationalisten bedrohen unsere Werte. Frauen sehen ihre über Generationen hart erkämpften Rechte bedroht. In den USA, in Asien, in Australien und vielen anderen Staaten der Welt gehen heute Frauen auf die Straße oder legen ihre Arbeit nieder.

In Deutschland rief Familienministerin Manuela Schwesig dazu auf, Frauenrechte gegen reaktionäre Kräfte zu verteidigen. "Wir fühlen in diesem Jahr, dass die Rechte und ihre Freiheit bedroht sind", sagte die SPD-Politikerin in Berlin. So sei US-Präsident Donald Trump an die Macht gekommen, der sich offen frauenfeindlich geäußert und mit sexueller Gewalt geprahlt habe. "Der Wunsch, mit Macht und Gewalt alles machen zu können, findet heute noch und immer wieder Anhänger", so die SPD-Politikerin.

"A Day Without A Woman"

Bereits im Januar, einen Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump, gingen Hunderttausende beim "Woman's March" in den USA auf die Straße. Und die Proteste sollen zum Frauentag weitergehen. Die Organisatoren des Woman's March haben zum Massenstreik aufgerufen - unter dem Motto "A Day Without A Woman" ("Ein Tag ohne Frauen").

Demnach sollen Frauen nicht zur Arbeit gehen und auch die Hausarbeit ruhen lassen. Manche amerikanische Schule kündigte gestern bereits an, dass sie heute wegen des Frauenstreiks geschlossen bleibe.

Dem Aufruf zufolge sollen die Frauen auch möglichst nicht einkaufen gehen - und wenn, dann nur in kleinen Geschäften, die von Frauen geführt werden. Als Zeichen der Solidarität sollen zudem so viele wie möglich die Farbe Rot tragen. Noch ist nicht klar, wie viele sich an den Protesten in den USA beteiligen werden, es haben allerdings schon Tausende über die Sozialen Netzwerke ihre Teilnahme zugesagt.

In anderen Ländern sind die Proteste bereits gestartet. In Südkorea, den Philippinen und Australien gingen Tausende Frauen auf die Straße und setzten sich für mehr Frauenrechte ein. Erzieherinnen in Australien legten um 15.20 Uhr die Arbeit nieder. Ab dieser Uhrzeit arbeiteten Frauen quasi ohne Lohn, da sie weniger verdienen als Männer, so die Begründung der Organisatoren.

In Moskau wurden mehrere Feministinnen bei einer Protestaktion am Kreml festgenommen. Sie hatten ein Transparent mit der Aufschrift "Männer sind seit 200 Jahren an der Macht, nieder mit ihnen" und Rauchfackeln hochgehalten.

Auch in Deutschland sei das Erkämpfte für Frauen nicht selbstverständlich, sagte Schwesig - "weder der Respekt noch die Rechte und die Möglichkeiten". Es gebe auch in Deutschland politische Kräfte, die Frauenpolitik als "Genderwahn" diffamierten.

Die Familienministerin fordert deshalb gleichen Lohn für gleiche Arbeit, eine Aufwertung der Pflegeberufe, besseren Mutterschutz, längeren Unterhaltsvorschuss und ein Rückkehrrecht aus Teilzeit. "Fünf Gesetze müssen noch kommen, in dieser Legislaturperiode", schrieb Schwesig in der "Schweriner Volkszeitung".

Bundespräsident Joachim Gauck sprach sich für eine weltweite Gleichstellung von Frauen und Männern aus. In dem Zusammenhang kritisierte er auch US-Präsident Donald Trump. Er würdigte den "Marsch der Frauen" in Washington, bei dem im Januar mindestens 500.000 Menschen gegen Trumps Politik auf die Straße gegangen waren.

Die Farben Pink und Rosa spielen bei den Frauenprotesten eine wichtige Rolle. Beim Woman's March in den USA in den USA trugen viele Teilnehmer rosa Mützen mit Katzenohren - eine Anspielung auf "Pussy Cat". Auch die deutschen Grünen zeigten sich anlässlich des Frauentages mit der Kopfbedeckung auf Twitter.

Der Internationale Frauentag wurde erstmals 1909 in den USA gefeiert. Ab 1911 auch in Österreich, Dänemark, Deutschland und der Schweiz. Seitdem schließen sich immer mehr Länder an.