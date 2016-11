Kinderbetreuung Bund und Länder versprechen mehr Geld für Kitas

Bund und Länder wollen eine neue "Qualitätsoffensive" in der Kindertagesbetreuung starten. Dafür solle auch nach dem Jahr 2020 eine Milliardensumme bereitstehen, teilte das Bundesfamilienministerium am Dienstag in Berlin mit.

Bis zum Frühjahr sollten "Eckpunkte für ein Qualitätsentwicklungsgesetz erarbeitet werden, das den länderspezifischen Bedürfnissen gerecht wird", sagte Familienministerin Manuela Schwesig. "Das heißt auch, dass wir künftig wesentlich mehr Mittel investieren müssen."

Seit 2013 haben Kinder ab einem Jahr einen rechtlichen Anspruch auf einen Kitaplatz. Seither sind die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung noch einmal deutlich gestiegen - von knapp 24 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf rund 27 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Im Jahr 2000 hatten die jährlichen Ausgaben noch bei fast 11 Milliarden Euro gelegen.

Die Hauptlast tragen dabei die Länder und Kommunen. Das steht in einem Zwischenbericht von Bund und Ländern, der am Dienstag vorgestellt wurde. Der Bund steuert demnach weniger als ein Prozent der Ausgaben bei - ist allerdings der größte Profiteur eines guten Betreuungsnetzes.

"Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Kosten fairer auf Bund, Länder und Kommunen verteilt werden", sagte Ministerin Schwesig. Es sei bereits ein Erfolg, dass der Bund für die Jahre 2017 bis 2020 rund 1,7 Milliarden Euro zusätzlich für die Kindertagesbetreuung geben werde.

Studien zeigen, dass eine qualitativ gute frühkindliche Bildung dazu führt, dass Kinder auch später in der Schule und im Beruf erfolgreicher sind. Davon profitiert vor allem der Bund: zum Beispiel durch eine geringere Zahl an Schulabbrechern, einen früheren Einstieg in den Job und dementsprechend höhere Steuereinnahmen.

Das private Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie hat im Auftrag des Ministeriums berechnet, wie hoch die Einsparungen und Mehreinnahmen sein könnten. Wenn die Qualität der Kinderbetreuung mit zusätzlich 11,4 Milliarden Euro pro Jahr verbessert werde, bekomme der Bund für jeden investierten Euro bis zu 53 Euro zurück, schreibt Studienautor Dieter Dohmen.

Doch was heißt das konkret: bessere Qualität? Bund, Länder und Kommunen arbeiten schon seit 2014 in der Arbeitsgruppe "Frühe Bildung" daran, einheitliche Standards für Kitas bundesweit zu entwickeln. Bisher gibt es jedoch noch keine gemeinsamen Qualitätsziele.

So hatten 16 Verbände und Organisationen am Dienstag unter anderem mehr Betreuer pro Kind gefordert. "Trotz der leichten Verbesserungen in den letzten Jahren sind wir beim Personalschlüssel noch immer weit von den wissenschaftlich empfohlenen Standards entfernt", sagte Holger Hofmann, Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks.

Es bestehe "nach wie vor Handlungs- und Weiterentwicklungsbedarf", heißt es dazu im aktuellen Bericht von Bund und Ländern. Es bedürfe jedoch weiterhin einer Klärung, was als "angemessene" Fachkraft-Kind-Relation gelten könne, um die pädagogische Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln.