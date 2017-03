EuGH-Urteil Arbeitgeber dürfen Kopftuch im Job unter Umständen verbieten

Arbeitgeber dürfen das Tragen von Kopftüchern und anderen religiösen Zeichen verbieten. Es muss dafür aber eine allgemeine Regel geben, die das Unternehmen diskriminierungsfrei durchsetzt, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Beschwerden einzelner Kunden reichten dagegen nicht aus.

Geklagt hatten zwei muslimische Frauen aus Belgien und Frankreich. Der erste Fall: Samira A. hatte drei Jahre lang als Rezeptionistin in einem belgischen Sicherheitsunternehmen gearbeitet. Im April 2006 kündigte sie an, sie werde ihr Kopftuch künftig auch während der Arbeitszeit tragen, statt wie bisher nur in der Freizeit. Das widersprach aber der internen Arbeitsordnung.

"Es ist den Arbeitnehmern verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen zu tragen und/oder jeden Ritus, der sich daraus ergibt, zum Ausdruck zu bringen", stand dort. Wenig später wurde A. mit einer Abfindung entlassen - und zog vor Gericht.

Der zweite Fall: Asma Bougnaoui arbeitete seit Juli 2008 als Software-Designerin bei einem französischen Unternehmen. Knapp ein Jahr später verlor sie den Job. Ein Kunde in Toulouse hatte sich beklagt, weil Bougnaoui dort mit Kopftuch arbeitete. Das Unternehmen bat darum, dass es "nächstes Mal keinen Schleier" geben möge. Bougnaoui bestand im Gespräch mit ihrem Arbeitgeber aber auf dem Tragen des Kopftuchs. Es kam zur Entlassung, und Bougnaoui klagte wegen Diskriminierung.

Verschiedene Gutachter-Meinungen

Es war nicht klar, wie sich die Richter entscheiden würden. Tendenziell folgen sie den Empfehlungen ihrer Gutachter. Doch die beiden sogenannten Generalanwältinnen hatten hier ziemlich unterschiedlich argumentiert. Juliane Kokott erklärte: Die Entlassung sei gerechtfertigt gewesen, weil der Arbeitgeber die "legitime Politik der religiösen und weltanschaulichen Neutralität" durchsetzen wolle.

Das sah Gutachterin Eleanor Sharpston anders: Als das IT-Beratungsunternehmen die Frau wegen ihres Kopftuchs entließ, habe es die Angestellte wegen ihrer Religion benachteiligt. Denn ein Projektingenieur, der sich nicht öffentlich zu seiner Religion oder Weltanschauung bekannt hätte, wäre nicht entlassen worden.

In Deutschland drehten sich viele Streitfälle bisher um öffentliche oder religiöse Arbeitgeber, die nicht ohne weiteres mit privaten Firmen gleichzusetzen sind. Das Urteil des EuGH könnte auch die Rechtssprechung hierzulande beeinflussen: Die obersten Richter der EU geben nationalen Gerichten die Richtung vor.

Wenn sich bei Klagen vor deutschen Gerichten die gleichen Rechtsfragen stellen wie nun vor dem EuGH, müssten die Richter sich an die Luxemburger Auslegung des europäischen Anti-Diskriminierungsverbots halten.