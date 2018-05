Kopftuchverbote vor Gericht Warum kommt es dauernd zu so unterschiedlichen Urteilen?

SPIEGEL ONLINE: Herr Reinhard, das Bundesverfassungsgericht hat schon vor drei Jahren ein pauschales Kopftuchverbot an Schulen gekippt. Warum gibt es immer noch so viele Prozesse darum?

André Reinhard: Das liegt daran, dass je nach Streitfall unterschiedliche Gerichte zuständig sind. Auf nationaler Ebene sind das vor allem die Zivil-, Arbeits- und Verwaltungsgerichte sowie das Bundesverfassungsgericht. Aber es kommen auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dafür in Betracht.

Zum Autor SZA André Reinhard ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei SZA Schilling, Zutt und Anschütz in Mannheim.

SPIEGEL ONLINE: Nennen Sie mal ein Beispiel.

Reinhard: Bei einer verbeamteten Lehrerin ist das Verwaltungsgericht zuständig. Bei ihrer angestellten Kollegin entscheidet das Arbeitsgericht über die Klage. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit beiden Fällen erst dann, wenn sie durch alle Instanzen gegangen sind.

SPIEGEL ONLINE: Das Arbeitsgericht Berlin hat in einem Fall darauf verwiesen, dass Lehrer laut Neutralitätsgesetz keine religiös geprägten Kleidungsstücke tragen dürfen. In einem anderen Fall bekam dagegen im vergangenen Jahr eine Berliner Lehrerin eine Entschädigung, weil sie wegen ihres Kopftuchs bei einer Bewerbung übergangen worden war. Warum kommt es sogar im gleichen Bundesland zu so unterschiedlichen Urteilen?

Reinhard: Wenn es um das Tragen von Kopftüchern geht, spielt die Glaubensfreiheit der Lehrerin, aber auch diejenige der Schüler und Eltern eine Rolle. Der Staat hat grundsätzlich das weltanschaulich-religiöse Neutralitätsgebot zu beachten. Aber wiegt ein Gericht die Grundrechtspositionen ab, kann das zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es kommt auf die Besonderheiten des Einzelfalls an.

SPIEGEL ONLINE: Wieso legen die einzelnen Bundesländer das Urteil des Bundesverfassungsgericht von 2015 so unterschiedlich aus?

Reinhard: Das Bundesverfassungsgericht hat lediglich abstrakte Vorgaben gemacht. Wenn das Tragen eines Kopftuchs zu erheblichen Störungen und Konflikten geführt hat, die den Schulfrieden oder den Erziehungsauftrag konkret gefährden, kann es dem Lehrpersonal während des Unterrichts verboten werden. Es ist aber oft nicht eindeutig, wann genau diese Voraussetzungen vorliegen.

SPIEGEL ONLINE: Wäre es besser gewesen, wenn das Karlsruher Urteil konkreter ausgefallen wäre?

Reinhard: Das Bundesverfassungsgericht hat schon sehr konkrete Anforderungen definiert. Aber eine solche Entscheidung muss eine möglichst generelle Richtschnur für eine Vielzahl von Fällen geben. Deshalb muss sie genügend Raum für den Einzelfall lassen.

SPIEGEL ONLINE: Könnte ein Grundsatzurteil auf europäischer Ebene die Situation verändern?

Reinhard: Es gibt ja bereits mehrere Entscheidungen des EuGH zu diesem Thema - demnach muss bei einem Kopftuchverbot im Einzelfall entschieden werden. Verstößt ein nationales Gesetz gegen europäisches Recht und wird dann vor dem EuGH verhandelt, könnte ein solches Grundsatzurteil fallen. Allerdings ist hier auch die Politik gefragt: Eine konkretere gesetzliche Regelung auf europäischer Ebene müssen die EU-Gremien treffen.

SPIEGEL ONLINE: Vorerst urteilen also weiterhin verschiedene Gerichte in der Kopftuch-Frage?

Reinhard: Das ist richtig. Allerdings könnten mit der Zeit viele Einzelfälle eine konkrete Richtlinie ergeben. Daran könnten sich die Gerichte orientieren.

SPIEGEL ONLINE: Greifen dieselben Regeln, wenn ein Lehrer mit Kippa oder eine Lehrerin im Nonnengewand unterrichtet?

Reinhard: Wenn jemand ein Kleidungsstück oder Symbole trägt, mit denen er seine Glaubensüberzeugung ausdrückt, dann entspricht das im Grundsatz nicht dem Neutralitätsgebot. Aber auch hier müssen alle Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden.

SPIEGEL ONLINE: Was ist mit Lehrern, die Shirts mit Nazi-Symbolen tragen?

Reinhard: Beim Neutralitätsgebot geht es nicht nur um Religion, sondern auch um politische Weltanschauungen. Wenn ein Lehrer mit einem solchen Pullover unterrichten will, verstößt er ebenso dagegen.