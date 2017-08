Quiz für Fortgeschrittene Warum sind Linkshänder in Zweikämpfen überlegen?

Für Eilige Links- und Rechtshänder: Hier geht es direkt zum Quiz.

Diverse US-Präsidenten, Angelina Jolie, Mezut Özil, Paul McCartney und natürlich Einstein: Sie alle, und noch viele mehr, schreiben mit ihrer linken Hand. Selbstverständlich haben auch die beiden Linkshänder im Bildungsressort von SPIEGEL-ONLINE dieses Quiz erstellt.

Denn nur wir wissen, wie es wirklich ist. Wenn man einen Becher mit dem Aufdruck "Du bist supermegacool" geschenkt bekommt, diesen Spruch aber nie sieht, weil man den Becher in der linken Hand hält. Wenn man beim Essen mit anderen am liebsten links außen sitzen möchte. Wenn man in Konferenzen aussieht wie ein Kindergartenkind, weil die linke Hand außen von Tinte verschmiert ist.

Und weil wir all das längst wissen, haben wir zum Tag der Linkshänder ein paar erstaunliche Fakten zusammengetragen, aus dem Leben, dem Joballtag und der Tierwelt. Oder wussten Sie, dass eineiige Zwillinge eine unterschiedliche Händigkeit haben können? In welches Ohr man seinem Gegenüber den Wunsch nach einer Zigarette mitteilen sollte? Und in welchen Sportarten Linkshänder besonders gut sind?

Testen Sie im Quiz, wie gut Sie sich auskennen. Viele der Quiz-Inhalte stammen aus dem Buch:

ANZEIGE Sebastian Jutzi:

Nur für Linkshänder FISCHER Taschenbuch; 336 Seiten; 9,99 Euro

Und mit Material von dpa