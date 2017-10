Warschau Polnische Assistenzärzte beenden Hungerstreik

Polnische Assistenzärzte haben einen rund einmonatigen Hungerstreik für bessere Arbeitsbedingungen beendet - und gleichzeitig neue Proteste angekündigt. So wollen die Nachwuchsmediziner beispielsweise nur noch so viele Stunden arbeiten, wie gesetzlich erlaubt sind, kündigte der Verband der Assistenzärzte in Warschau an.

Am 2. Oktober waren 20 Assistenzärzte im Warschauer Uni-Kinderklinikum in den Hungerstreik getreten, Kollegen landesweit schlossen sich ihnen an. Der Verband der Assistenzärzte kritisiert, es gebe im polnischen Gesundheitssektor zu wenig Geld und zu wenig Personal. Mehrere Mediziner seien in diesem Jahr bereits an Überarbeitung gestorben, hieß es. Auch in weiteren osteuropäischen Staaten protestierten Mediziner gegen das desolate Gesundheitssystem in ihrem Land.

#protestmedyków w formie protestu głodowego zostaje zakończony

Rząd pcha nas w kolejną fazę-masowego wypowiadania optoutów #stawiamyNaJakość — Rezydenci OZZL (@PR_OZZL) 30. Oktober 2017

Die Arbeitssituation von Ärzten in Polen ist auch deshalb so schwierig, weil sie bei Arbeitsantritt häufig eine sogenannte Opt-out-Klausel unterschreiben müssen, die sie zu zusätzlicher Arbeit verpflichtet. "Diese Klausel werden wir nun massenhaft verweigern", sagte der Vize-Verbandsvorsitzende der Nachwuchsmediziner, Jaroslaw Bilinski. Demnach wollen die Nachwuchsärzte nur noch maximal 48 Stunden pro Woche arbeiten.

In einem Tweet des polnische Ärzteverbands heißt es: "Der Protest in Form des Hungerstreiks wird beendet. Die Regierung schubst uns in die nächste Phase massenhafter Opt-out-Erklärungen."

"Wir hören auf, erschöpft zu sein"

Mit den rechtswidrigen Arbeitsbedingungen sei nun jedoch Schluss, sagte Bilinski. "Wir hören auf, erschöpft zu sein und Löcher im System zu stopfen." Er fügte hinzu: "Wir beenden den Hungerprotest, aber nicht den Kampf um die Idee."

Die polnischen Assistenzärzte fordern die Regierung auf, die Ausgaben für das Gesundheitssystem innerhalb von drei Jahren von derzeit etwa 4,7 auf 6,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Auch die Gehälter müssten steigen. Die Nachwuchsärzte könnten von einem Monatslohn von etwa 500 Euro oft kaum leben und wanderten häufig aus, hieß es. Der Ärzteverband hat zu einer Unterschriftenaktion aufgerufen, um diese Ziele umzusetzen.

Die Regierung schlägt bislang vor, die Gesundheitsausgaben bis 2025 auf sechs Prozent anzuheben. Für 2018 ist jedoch zunächst eine weitere Kürzung der Mittel geplant.