Polnische Assistenzärzte im Hungerstreik Arbeiten bis zum Umfallen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die Eingangshalle der Kinderklinik in Warschau ist mit Isomatten übersät. Auf den bunten Matten sitzen und liegen Menschen in bequemer Kleidung oder im weißen Kittel: junge Ärzte, die aus Protest ihre Arbeit niedergelegt haben.

Seit dem 2. Oktober sind rund 20 Nachwuchsmediziner im Hungerstreik. Sie protestieren damit gegen ihre Arbeitsbedingungen, aber auch gegen die Zustände im polnischen Gesundheitswesen insgesamt. Inzwischen beteiligen sich mehr als 30 Menschen an der Aktion.

Hinter dem Protest steht der Verband der Assistenzärzte. Schon seit Jahren fordern sie Verbesserungen, doch nach dem Tod mehrerer Kollegen war das Maß offenbar voll. Mitte September brach eine 39-jährige Ärztin aus Warschau nach ihrem Dienst zusammen und starb - wie in diesem Jahr schon drei weitere Mediziner.

Viele Assistenzärzte schieben neben ihrer regulären Arbeit Nachtschichten, um besser über die Runden zu kommen. Die angehende Augenärztin Dorota erzählte dem Magazin "Newsweek", sie verdiene im Monat 2300 Zloty (540 Euro) plus Zusatzleistungen für 24-Stunden-Dienste. So kommt sie am Ende des Monats auf umgerechnet nicht mal tausend Euro - nach einem sechsjährigen Studium plus praktischem Jahr. In Warschau zahlt man für eine Zweizimmerwohnung rund 500 Euro Miete, anderswo ziehen die Mieten ebenfalls an.

2,2 Ärzte auf tausend Patienten

Doch nicht nur die Ärzte leiden, auch die Patienten. Der 29-jährige Michal kritisierte in "Newsweek", dass das Gesundheitssystem ihm nicht erlaube, seine Patienten gewissenhaft zu behandeln. Der Anästhesist berichtet von einem Mann, der nach einer erfolgreichen Therapie im Krankenhaus gestorben sei: "Er ist erstickt, weil niemand ihm das Sekret nach einem Luftröhrenschnitt abgesaugt hat ", sagte der Mediziner. "Auf 40 Patienten auf der Station kamen nur zwei Krankenschwestern."

Der Ärzte-Schlüssel sei noch gravierender. "Auf 2,2 Ärzte kommen in Polen tausend Patienten", beklagt der Verband der Assistenzärzte. Dies sei der niedrigste Wert in der Europäischen Union.

Rund vier Prozent der umgerechnet knapp 400 Milliarden Euro des polnischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) fließen zurzeit in die Gesundheitsversorgung - viel zu wenig, kritisieren die streikenden Ärzte auf Facebook und bei Twitter. Der Mangel habe für die Bevölkerung gravierende Auswirkungen, sagen sie. Sie fordern, dass in den kommenden drei Jahren mindestens 6,8 Prozent des BIP (etwa 27 Milliarden Euro) in die medizinische Versorgung gesteckt werden müssten.

Unter dem Bild steht: "Das ist das Frühstück für die Kinder in einem der größten und modernsten Kinderkrankenhäuser. Unsere Patienten haben unter anderem Krankheiten, deren Behandlung von einer Diät abhängt. So sieht es aus, wenn vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Gesundheitsversorgung ausgegeben werden. Und deswegen fordern wir 6,8 Prozent."

Der Protest der Ärzte schien Gehör zu finden: Regierungschefin Beata Szydlo von der nationalkonservativen PiS-Partei sagte den Streikenden ein persönliches Treffen zu - und schickte dann doch nur einen Stellvertreter. Für die Verhandlungen unterbrachen die Ärzte ihren Hungerstreik, setzten ihn später aber fort. "Wir fühlen uns gedemütigt", schrieben sie auf Twitter. Ihre Forderungen seien zurückgewiesen worden.

Superna/EPA-EFE/REX/Shutterstock Beata Szydlo am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zu den Forderungen der Assistenzärzte

Allerdings hatte Szydlo am vergangenen Mittwoch versprochen, den Etat für die Ärztegehälter ab 2018 um 40 Prozent aufzustocken. Assistenzärzte sollen demnach bis Ende 2021 mindestens 5251 Zloty im Monat verdienen, also etwa 1220 Euro. Im Moment sind es nach Angaben des Verbands der Assistenzärzte 2215 Zloty (520 Euro).

Szydlo erklärte außerdem, dass die Regierung derzeit an einem Gesetz arbeite, um die Ausgaben für das Gesundheitssystem zu erhöhen - auf sechs Prozent des BIP. Den Medizinern reicht das aber nicht. Langfristig sollten es ihrer Meinung nach neun Prozent sein (etwa 36 Milliarden Euro).

"(...) zwracamy się do @prezydentpl @AndrzejDuda z prośbą o mediację w tym sporze pracowników ochrony zdrowia z Rządem" #protestmedykow pic.twitter.com/OdQR8ryvLh — Rezydenci OZZL (@PR_OZZL) 12. Oktober 2017

Sie schrieben am Donnerstag einen offenen Brief an den Präsidenten Andrzej Duda. Er solle zwischen ihnen und der Regierung vermitteln.

AP Medizinstudenten und junge Ärzte gehen am Samstag auf die Straße

Am Wochenende demonstrierten Unterstützer, viele von ihnen Medizinstudenten, in mehreren polnischen Städten. In Warschau überreichte der Verband der Assistenzärzte der Kanzlei der Premierministerin einen Kompromissvorschlag: Vorläufig seien auch sechs Prozent des BIP für die Gesundheitsausgaben akzeptabel. Szydlo hat sich bislang nicht zu den neuen Vorschlägen geäußert.

Zusammengefasst: Nach dem Tod einer Kollegin sind junge polnische Ärzte in Warschau in den Hungerstreik getreten. Sie fordern deutlich mehr Geld für die Gesundheitsversorgung und höhere Gehälter. Die Regierung verspricht, ihnen entgegenzukommen - aber die Mediziner fühlen sich nicht ernstgenommen.