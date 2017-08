Hannover Richter erschnüffelt Marihuana in Socken des Angeklagten

"Haben Sie etwa Drogen dabei?", fragte ein Richter am Amtsgericht Hannover den Angeklagten. Dem guten Geruchssinn des Richters blieb nicht verborgen, was der 22-Jährige in seinem Socken verbarg. Der 22-Jährige verneinte die Frage, wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtete. Doch es half ihm nicht.

Nach der Verhandlung in der vergangenen Woche untersuchte ihn ein Polizist und fand in einem Socken des Mannes tatsächlich Marihuana. Ob das als Provokation gemeint war, ist nicht bekannt. Bei seiner Festnahme im März hatte man bei dem Angeklagten bereits ein gutes Dutzend Päckchen mit kleinen Mengen Gras gefunden, ebenfalls in seinen Socken versteckt.

Der Richter führt seine Fähigkeiten als Drogenschnüffler dem Zeitungsbericht zufolge auf seine Tätigkeit als Staatsanwalt zurück, wo er viel mit entsprechenden Delikten zu tun hatte: "Dort habe ich mir dienstliche Kenntnisse zu Drogen aller Art angeeignet", sagte er.