Weltweiter Vergleich Die Hälfte der Fußballprofis verdient weniger als 1000 Dollar

Wer in einem von Europas Top-Vereinen spielt, hat in der Regel ausgesorgt. Profifußballer verdienen hier oft Jahresgehälter in Höhe von mehreren Millionen Euro. Weltweit sieht die Lage allerdings ganz anders aus: Lediglich zwei Prozent der Fußballprofis kassieren mehr als 720.000 Dollar pro Jahr, ergab jetzt eine Untersuchung.

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Profifußballern in Deutschland und Europa seien mit denen im restlichen Teil der Welt in keiner Weise vergleichbar, teilte die internationale Spielervereinigung FifPro am Mittwoch mit.

Für die Studie wurden fast 14.000 Spieler aus 87 Ligen in 54 Ländern befragt. Das Ergebnis: 45 Prozent der Fußballspieler verdienen weniger als 1000 Dollar im Monat.

Deutschland, England, Spanien nicht dabei

Am schlechtesten werden laut der Befragung die Spieler in Ghana bezahlt: 99,9 Prozent der Profis bekommen weniger als 1000 Dollar. In der Ukraine sind immerhin noch 80,9 Prozent betroffen, in Brasilien 83,6 Prozent.

Am besten geht es Profis in Russland, den USA, Frankreich und Italien: Weniger als drei Prozent der Befragten müssen sich mit unter 1000 Dollar abfinden. Drei der größten Fußballnationen beteiligten sich allerdings nicht an der Befragung: Zu England, Deutschland und Spanien sind keine Daten verfügbar.

Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt

Zudem lassen sich die Gehälter international nicht direkt vergleichen. Denn auch die Lebenshaltungskosten der Länder unterscheiden sich.

Mit der Veröffentlichung der Befragung weist die FifPro noch auf weitere Missstände hin: 41 Prozent der Befragten berichteten demnach von verspäteten Lohnzahlungen. 29 Prozent erklärten, bei Transfers unter Druck gesetzt oder nicht bei dem gewünschten Verein gelandet zu sein.

"Das ist ein Weckruf an alle Klubs und die Verbände", sagte FifPro-Generalsekretär Theo van Seggelen: "Wir können dies nicht länger akzeptieren." Die Organisation hoffe, dass die Untersuchung Licht auf die Probleme werfe, die außerhalb der großen, glamourösen Ligen bestünden.