Brandenburg So kam es zu der Abi-Panne

Viele Lehrer in Brandenburg wussten offensichtlich nicht, wie der aktuelle Lehrplan in Mathematik für die Oberstufe aussah. Deshalb kam es Anfang Mai bei den Abitur-Prüfungen zu Problemen. Rund 30 Prozent der Schulen hätten ihre Mathematiklehrer nicht zu vorgeschriebenen Fortbildungen zum Rahmenlehrplan geschickt, teilte das Bildungsministerium in Potsdam am Donnerstag mit.

Nach der Mathematik-Prüfung hatten zahlreiche Lehrer und Schüler kritisiert, dass Fragen aus dem Zentralabitur gar nicht im Unterricht behandelt worden waren. In einer anschließenden Umfrage des Ministeriums gaben 23 von 137 der Schulen mit gymnasialer Oberstufe an, den Stoff nicht behandelt zu haben, obwohl dieser seit 2014 im Rahmenlehrplan enthalten ist. Konkret handelte es sich um eine Frage zur natürlichen Logarithmusfunktion.

Das Ministerium bot rund 6000 Schülern daraufhin an, die Prüfung am 12. Juni wiederholen zu können. 2580 Abiturienten wollen das Angebot den Angaben zufolge annehmen. Die erste Prüfung wird dann für nichtig erklärt.

In diesem Jahr gab es bei den Abi-Prüfungen in verschiedenen Bundesländern Pannen - aus unterschiedlichen Gründen. In Baden-Württemberg beispielsweise hatten Unbekannte einen Tresor einer Stuttgarter Schule geknackt und Aufgaben aus dem zentralen Abi-Pool geklaut. Englisch- und Matheaufgaben mussten daraufhin in mehreren Bundesländern ausgetauscht werden. An einer Schule in Baden-Württemberg ging das aber schief. Die Prüfungen mussten wiederholt werden.