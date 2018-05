Abiturientensport Onlineprotest Komm, wir starten eine Petition!

Es ist kinderleicht: Ein paar Klicks, schon ist die Petition fertig. An den Bundespräsidenten oder die Kanzlerin, an Diktatoren in fernen Staaten oder auch an den Bürgermeister in der eigenen Stadt. Immer mehr Menschen nutzen Onlinepetitionen, um sich Gehör zu verschaffen - darunter viele Abiturienten.

Sie protestieren auf diese Weise nicht nur gegen schlechte Lehrerversorgung und ausgefallenen Unterricht, sondern immer häufiger auch gegen vermeintlich zu schwere Klausuren. So gärt in Baden-Württemberg seit ein paar Wochen der Streit um das diesjährige Englisch-Abitur. Das sei zu schwer gewesen, meint der Landesschülerbeirat - und sammelt seither im Internet Unterschriften gegen die "unfaire Prüfung".

Der Ärger der Schüler wurde vor allem dadurch entfacht, dass Abiturienten in Brandenburg dieselben Aufgaben lösen mussten wie sie - dafür aber ein deutsch-englisches Wörterbuch nutzen durften und mehr Zeit für die Klausur hatten.

Wer unterschreibt, ist unklar

Das Stuttgarter Kultusministerium erklärte vor zwei Wochen, eine Überprüfung habe keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Dennoch gibt es für die kritisierte Klausur nun eine Drittkorrektur. Und Kultusministerin Susanne Eisenmann weist auf einen "Korrekturspielraum" der Lehrer hin.

Doch dem Landesschülerbeirat reicht das nicht. "Der Fall ist nicht erledigt. Für uns ist es wichtig, dass die Schüler nicht mit einer Presseerklärung abgebügelt werden", sagte der Beiratsvorsitzende Leandro Karst der "Stuttgarter Zeitung".

Unterschrieben haben die Petition bisher rund 36.000 Menschen. Eine beeindruckende Zahl, jedenfalls auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen aber bleibt unklar, wie viele der Unterzeichner tatsächlich betroffene Schüler sind und wie viele überhaupt in Baden-Württemberg leben. Ähnliche Einschränkungen gelten auch für eine aktuelle Petition in Nordrhein-Westfalen.

Dort unterstützen derzeit rund 15.000 User eine Petition, in der sich ein Abiturient aus Dülmen über den Umfang der Mathematikklausur beklagt. In der vorgegebenen Zeit sei ein Teil der Aufgaben nicht lösbar gewesen, heißt es, die Ergebnisse würden dadurch verfälscht: "Die Leistung eines Schülers darf nicht durch fehlende Zeit zum Notieren der Lösungen und Antworten beeinträchtigt werden. Wenn sogar der Toilettenbesuch, das Nachholen von Klausurbögen und das Trinken am Ende wertvolle und vor allem fehlende fünf Minuten sind, ist sicherlich irgendetwas falsch gelaufen."

Erfolg in Niedersachsen

Sind solche Onlinepetitionen einfach nur eine schnelle Art des Frustabbaus? Oder können sie wirklich etwas verändern? Als 2016 in Niedersachsen das Matheabitur geschrieben wurde, hagelte es ebenfalls Proteste über zu schwere Aufgaben - und sie waren erfolgreich: Weil das Ministerium bei der Überprüfung der Klausuren feststellte, dass die Noten um 1,6 bis 2,1 Notenpunkte vom durchschnittlichen Ergebnis in der sogenannten Qualifikationsphase abwichen, wurden die Bewertungshürden um 12,5 Prozent abgesenkt. Die Abiturienten bekamen also mit weniger Punkten beziehungsweise mehr Fehlern eine bessere Note.

Ein Weg, auf den auch der Landesschülerbeirat in Baden-Württemberg hofft. Die Schülervertreter wollen jetzt erst einmal die Korrekturen abwarten, um dann anhand der Noten zu entscheiden, ob sie eine ähnliche Forderung stellen. Bis dahin läuft ihre Petition weiter - und auch eine Petitionsparodie unter dem Titel "Verschwörung der politischen Führungselite beim Englisch-Abitur 2018 - Recht auf 15 Punkte". Diese hat allerdings, Stand Dienstagnachmittag, gerade mal 141 Unterzeichner.