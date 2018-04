Baden-Württemberg Schüler starten Petition gegen Englisch-Abi - und sammeln 28.000 Unterschriften

Am Freitag schrieben Tausende Schüler in Baden-Württemberg ihr Abitur in Englisch. Sie mussten dabei unter anderem mit diesem inhaltlich hochsymbolischen Textabschnitt über die Freiheitsstatue in New York zurechtkommen:

"The spinning disk of the late afternoon sun slanted behind her, and to those on board who gazed, her features were charred with shadow, her depths exhausted, her masses ironed to one single plane. Against the luminous sky the rays of her halo were spikes of darkness roweling the air; shadow flattened the torch she bore to a black cross against flawless light-the blackened hilt of a broken sword. Liberty."