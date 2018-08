Masterarbeit über Abituraufgaben Mathe-Abi ist in Berlin leichter als in Bayern

Die "bayerische Großkotzigkeit" in Bildungsfragen war es, die Severin Wenzeck beschäftigte und auch ein bisschen ärgerte. Schließlich schneiden bayerische Schüler bei Leistungsvergleichen zwischen den Bundesländern meistens ziemlich gut ab, was die Landesregierung dann jedes Mal für stolzes Eigenlob nutzt. Aber ist das überhaupt berechtigt?

Wenzeck, der gerade an der Berliner Humboldt-Universität sein Mathematikstudium abschließt, hat selbst 2011 in Bayern Abitur gemacht. "Damals noch in einem Mathe-Grundkurs", berichtet der 26-Jährige. Er gehörte zum letzten Jahrgang, der bis zum Abitur 13 Jahre lang die Schule besuchte. Danach kam G8 und zeitgleich die Abschaffung der Grund- und Leistungskurse - seither ist Mathematik Pflichtfach für alle Abiturienten im Freistaat. Dass es in Bayern keine Leistungskurse in seinem Lieblingsfach mehr gibt, bedauert Severin Wenzeck.

Berliner Abiturienten, die nach wie vor auch einen Mathe-Leistungskurs mit höherer Stundenzahl wählen können, müssten seither doch eigentlich die anspruchsvolleren Abituraufgaben bekommen, dachte sich der Student - und untersuchte für seine Masterarbeit insgesamt 28 Mathematikaufgaben, die zwischen 2011 und 2017 in Bayern und Berlin im Abitur drankamen. Das Resultat überraschte ihn: Berliner Matheabiturienten müssen trotz höherer Stundenzahl weniger wissen - der bayerische Stolz ist also zu großen Teilen berechtigt.

"Man kann sich durchmogeln"

"In Berlin kann man sich auch mit größeren Wissenslücken ganz gut durch die Prüfungen mogeln", sagt Severin Wenzeck. Leistungskursschüler in der Hauptstadt erhielten "weniger absolut zu bearbeitende Aufgaben, weniger auftretende Funktionstypen, weniger abgeprüfte Themeninhalte, teilweise keinerlei Begründungsaufgaben oder Aufgaben in fremden Sachkontexten".

In Bayern sei das völlig anders: "Da kamen alle Teilbereiche der Mathematik dran, die Schüler müssen wirklich den Stoff von zwei Jahren präsent haben." Dass der Weg zum Matheabitur in Berlin leichter sei, liege auch daran, dass die Schüler aus zwei vorgegebenen Aufgaben selbst auswählen können, welche sie bearbeiten - in Bayern trifft diese Entscheidung der Lehrer.

Was folgt daraus für die Schulpolitik? "Die Abschaffung der Grund- und Leistungskurse wäre der falsche Weg", sagt Wenzeck. Gerade diese Aufteilung mache homogenere Lerngruppen und damit einen gezielteren Unterricht möglich. Und in Bayern, auch das hat er durch vergleichendes Nachrechnen belegen können, sei das Niveau nach der Abschaffung der Leistungskurse zwar immer noch hoch, aber eben doch niedriger als früher.

Wenzeck plädiert stattdessen für stärkere Absprachen zwischen den Bundesländern, wie es sie unter anderem in Mathematik bereits ansatzweise gibt: In einem gemeinsamen Pool werden mögliche Abituraufgaben gesammelt - auch wenn es den Ländern bisher noch freigestellt ist, ob sie diese Aufgaben überhaupt nutzen und ob sie sie vielleicht verändern. Trotzdem sagt Severin Wenzeck: "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung." Letztlich aber, gibt der 26-Jährige zu bedenken, sei das Abitur auch nur eine Abschlussprüfung: "Wirklich entscheidend ist die Qualität des Lehrers und des gesamten Unterrichts."

Nach dem Studium ins Referendariat - aber nicht in Bayern

Wenzecks Ergebnisse bestätigen, was sich auch bei anderen Untersuchungen zeigte: Erst kürzlich hatte das Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) festgestellt, dass es für Schüler manchmal schlicht Glück ist, ob sie im Abitur schwerere oder leichtere Aufgaben bearbeiten müssen - obwohl die Kultusminister mit der Einrichtung von zentralen Aufgabenpools eigentlich für eine stärkere Vergleichbarkeit des Abiturs sorgen wollten.

Die IQB-Studie, die im Auftrag der Länder durchgeführt wurde, sparte allerdings den vergleichenden Blick auf einzelne Bundesländer bewusst aus. Severin Wenzecks Untersuchung liefert jetzt genau diese Perspektive beispielhaft für zwei Länder und ein Fach. Weitere Ländervergleiche hält der 26-Jährige zwar für spannend, selber würde er sie wegen des großen Zeitaufwands aber nicht durchführen wollen. Denn nach dem Mathematik- und Informatikstudium steht für den angehenden Lehrer jetzt das Referendariat an - und das will er in Berlin absolvieren.