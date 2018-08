Abitur 2017 Was Abituraufgaben mit Glücksspiel zu tun haben

Gleiche Aufgaben, gleiche Chancen, vergleichbare Abiturzeugnisse: Das war das Ziel der Bundesländer, als sie 2017 für vier Kernfächer - Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch - bundesweite, zentrale Aufgabenpools einrichteten. Vorangegangen waren jahrelange Diskussionen um eine Vereinheitlichung der Prüfungen.

Verbindlich sind diese Pools jedoch nicht. Die Länder können selbst entscheiden, ob und welche Aufgaben sie übernehmen, ob sie diese Aufgaben ändern oder ob sie lieber auf landeseigene Abiturfragen zurückgreifen. Trotz des Aufgabenpools hängt es damit stark vom jeweiligen Bundesland ab, wie das Abi aussieht - von einem Zentralabitur jedenfalls kann keine Rede sein.

"Fachspezifische Auffälligkeiten"

Im Auftrag der Kultusminister hat jetzt das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Berliner Humboldt-Universität untersucht, ob sich die 2017 gestellten Aufgaben bewährt haben. Die Frage: Sind die Abituraufgaben aus dem zentralen Pool und diejenigen aus den Ländern überhaupt vergleichbar? Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Insgesamt könne "ein positives Fazit zum erstmaligen Einsatz von Aufgaben aus den Pools" gezogen werden, resümieren die Forscher. Allerdings gebe es in allen vier Fächern Prüfungsbereiche, in denen "fachspezifische Auffälligkeiten" zu verzeichnen sind. Die wichtigsten davon:

Aus dem zentralen Aufgabenpool für das Fach Deutsch haben vor allem etwas schwächere Schüler Aufgaben gewählt. Dadurch sind bei den Poolaufgaben durchschnittlich auch schlechtere Noten erzielt worden als bei den Landesaufgaben. Trotzdem schätzten die Lehrkräfte die Poolaufgaben als etwas weniger anspruchsvoll ein.

Im Fach Englisch erzielten die Abiturienten mit den Poolaufgaben im Bereich "Hörverstehen" bessere Noten als mit den Landesaufgaben - und das, obwohl die Lehrer die zentralen Poolaufgaben als schwerer einschätzten.

Schüler, die im Fach Französisch ihr Abitur machten, kamen dagegen im Bereich Hörverstehen mit Poolaufgaben auf etwas schlechtere Ergebnisse als mit Landesaufgaben. In diesem Fall deckt sich das mit der Einschätzung der Lehrer, die die Poolaufgaben für schwerer hielten.

Auch im Fach Mathematik gab es mit der Stochastik (Wahrscheinlichkeitsrechnung) einen Teilbereich mit Auffälligkeiten: Abiturienten, die hier Aufgaben aus dem bundesweiten Pool bearbeiteten, erzielten schlechtere Leistungen als ihre Mitschüler mit Landesaufgaben.

Für Schüler bedeutet das unterm Strich: Die Aufgabenwahl wird zum Glücksspiel.

Ob die Prüflinge überhaupt die Möglichkeit haben, zentrale Poolaufgaben zu bearbeiten, hängt vom Bundesland ab. Sollte das der Fall sein, können die Abiturienten jedoch in der Prüfung selbst nicht erkennen, ob eine Aufgabe aus dem Pool oder vom Land stammt. Je nach Aufgabenwahl kann das Abitur dadurch etwas leichter oder etwas schwerer werden. Insgesamt, schreiben die Forscher, seien "nur geringe Unterschiede zwischen Aufgaben aus den Pools und landeseigenen Aufgaben festzustellen".

Konkrete Empfehlungen, wie die Schulminister die Aufgaben der zentralen Pools gerechter gestalten könnten, enthält die Untersuchung nicht - ebenso wenig wie eine Auswertung nach einzelnen Bundesländern, die Aufschluss darüber geben könnte, wo tendenziell schwerere und wo etwas leichtere Abituraufgaben gestellt werden.

Ohnehin gibt es immer wieder Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad von Abituraufgaben. In Baden-Württemberg hatten in diesem Jahr Schüler eine Petition gegen die Aufgaben im Fach Englisch auf den Weg gebracht, weil sie die Fragen zu schwer fanden. Und in Sachsen-Anhalt empfahl ein Mathematiklehrer sogar, gegen die diesjährige Abiturbewertung zu klagen.

Das Zentralabitur bringt auch praktische Probleme mit sich, Pannen haben wegen der vielen Beteiligten oft größere Auswirkungen: So mussten 2018 in mehreren Bundesländern zentrale Poolaufgaben kurzfristig ausgetauscht werden, nachdem an einer Schule in Niedersachsen ein Tresor mit Abituraufgaben geknackt worden war. Und in Brandenburg waren falsche Aufgaben an einige Schüler verteilt worden.