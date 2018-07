"Ich will nur hier weg"

Doch unmöglich ist es nicht, dass Medina, Ali und Ismet in ihrer neuen Heimat glücklich werden. Es gibt Roma, die studieren, Arbeit finden, erfolgreich und vor allem zufrieden sind. So wie Agron, der Sozialarbeiter. Oder wie Kizas Cousin Adrijan, der als Putzmann jobbt. Beide sagen, sie leben gern in Plemetina.

Für Kiza Mustafa kommt dieses Leben nicht infrage. "Ich will nur hier weg." Sie will es so dringend, dass sie etwas tut, was ihr als Jugendliche schon einmal viele Chancen verbaut hat: Sie setzt auf ihren Mann.

Sie hatten sich längst getrennt, seit Monaten haben sie nicht mehr telefoniert. Nachbarn erzählen, er habe sie früher häufig geschlagen. Trotzdem wartet sie darauf, dass der Vater von Medina, Ali und Ismet ebenfalls abgeschoben wird.

Er kenne viele einflussreiche Leute, sagt Kiza Mustafa. Sie hofft, dass sie dann zusammen aufbrechen, zurück in die Heimat, die sie nicht will. Vielleicht werden sie sich auf den gefährlichen und illegalen Landweg machen, den schon so viele vor ihnen gegangen sind.

Es wird dann wenig zählen, ob die Kinder sich in der neuen Schule eingewöhnt haben. Und dass Deutschland nur noch jedem hundertsten Asylsuchenden aus dem Kosovo Schutz gewährt. "Mein Herz sagt mir: Mein Mann wird alles tun, um uns hier rauszuholen", sagt Kiza Mustafa. Und an sein Herz müsse man glauben.