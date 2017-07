Flucht in der Ägäis Mit der Geige in den Tod

"Das ist Mord. Aber niemand kümmert sich darum", sagt Suat Yazgi. Der 32-Jährige will die Schlepper, die für den Tod seines zehn Jahre jüngeren Bruders verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen lassen. Bisher ohne Erfolg. Die Behörden, aber auch die Menschen im türkischen Küstenort Canakkale hätten sich an das illegale Geschäft der Schlepper gewöhnt - und an die sterbenden Flüchtlinge.

Der junge Kurde Baris Yazgi starb am 26. April im Mittelmeer, nachdem sein Flüchtlingsboot in der Ägäis gekentert war. Als seine Leiche geborgen wurde, umklammerte sie noch seine Geige.

Baris' Familie stammt ursprünglich aus der südosttürkischen Provinz Siirt. Er war das jüngste von neun Geschwistern, sieben Jungen, zwei Mädchen. Sein Name bedeutet auf Deutsch Frieden. Im Kurdenkonflikt Ende der Neunzigerjahre wurde das Dorf der Familie zerstört. Die Eltern suchten mit ihren Kindern Zuflucht in Istanbul.

"Die Geige hat seinem Leben Bedeutung gegeben"

Seine erste Geige bekam er von einem seiner Brüder. "Sie wurde seine Lebensfreude", sagt Fuat, ein weiterer Bruder von Baris, der in Belgien lebt und bereits 2001 Istanbul verlassen hat.

Im Januar 2016 beschloss Baris ebenfalls nach Gent zu ziehen. "Baris hat sich in der Türkei nicht mehr wohlgefühlt", sagt Fuat. Sein kleiner Bruder habe sich zwar nicht politisch engagiert. "Aber du musst nicht politisch aktiv sein, um den Druck zu spüren." Bei der ersten Flucht ging alles gut: Er setzte von der westtürkischen Küste aus auf eine der griechischen Ägäis-Inseln über, gelangte nach Athen und schließlich mit dem Zug nach Belgien.

Auf der zweiten Flucht verliert er die Geige

Unterwegs verlor er jedoch seine erste Geige. Ein Bruder schickte ihm Ersatz nach - mit der Post. "Baris war ganz aufgeregt", sagt Fuat.

Als Baris wieder ein Instrument hatte, spielte er mit einer lokalen Musikinitiative namens De Propere Fanfare in Gent. Bei einem Konzert in der Nachbarschaft lernte Baris Megan und Yves Peters kennen. "Er kam uns besuchen und aß manchmal zu Abend bei uns", sagt Yves Peters. "Weil wir auch Musiker sind, haben wir uns sofort gut mit ihm verstanden. Baris kam und half uns, Gemüse zu pflanzen, er nahm an unseren Straßengrillfesten teil und verbrachte einfach Zeit bei uns und spielte uns Ständchen auf seiner Geige." Es sei deutlich gewesen, "dass er sein Leben anpacken und etwas daraus machen wollte".

Yves Peters hat Fotos gemacht von Baris, als der Kurde mit dem dunklen Lockenkopf im Juni vergangenen Jahres auf einem Straßenfest im Viertel Geige spielte.

DPA Baris Yazgi im Sommer 2016 in Gent

"Er vermisste die Familie"

Doch auch wenn Baris freundlich aufgenommen wurde: Das Heimweh wurde immer stärker.

Nach einem halben Jahr kehrte er zurück in die Türkei, er meldete sich ordnungsgemäß in Gent ab, sein Asylantrag verfiel. Das Datum seiner Rückkehr: der 15. Juli 2016. Wenige Stunden später begann der Putschversuch in der Türkei. Panzer rollten durch Istanbul, Soldaten besetzten die Bosporus-Brücke, Kampfjets donnerten im Tiefflug über die Stadt.

"Wir haben ihm abgeraten, noch mal zu gehen"

"Er hat damals schlagartig bereut, dass er zurückgekommen ist", sagt Suat in Istanbul. "Familie, Freunde, alle haben ihm abgeraten, noch einmal zu gehen." In Istanbul schlug sich Baris in den kommenden Monaten als Musiker durch. Außerdem arbeitete Baris in einem Hotel an der Rezeption, um sein Englisch zu verbessern. Er sprach nicht mehr über seine Fluchtpläne, die Familie wusste aber, dass er immer wieder in die Provinz Canakkale fuhr, von deren Küste aus die Schlauchboote Richtung Lesbos aufbrechen. Dann war er plötzlich weg, und mit ihm eine seiner Geigen.

DPA Suat Yazgi mit einer der Geigen seines verstorbenen Bruders Baris in Istanbul

Suat war bei der Arbeit in einem schicken Restaurant in Istanbul, als er auf seinem Handy die Nachricht las, dass ein Boot in der Ägäis gekentert sei. Die Familie habe daraufhin bei der zuständigen Polizeiwache angerufen und gefragt: "Gab es da einen Jungen mit einer Geige?" Der Polizist fragte zurück: "Woher wissen Sie das? Wir haben eine Leiche gefunden mit einer Geige."

Zwei Frauen aus Afrika - eine davon schwanger - seien die einzigen Überlebenden aus dem Boot von Baris gewesen, sagt Suat. Sie hätten angegeben, 25 Menschen seien in dem überladenen Boot unterwegs gewesen. Einige der Toten wurden anscheinend nie geborgen.

"Die Geige ist für uns wie ein Andenken"

"Unser einziger Trost ist, dass zumindest sein Leichnam gefunden wurde", sagt Suat. Er selbst habe die rituelle Waschung der Leiche seines Bruders vollzogen, dessen Hände noch im Tod in einem Klammergriff verharrt hätten. Er habe die Finger einzeln aufbiegen müssen. Fuat sagt: "Baris konnte schwimmen. Wir gehen davon aus, dass er seine Geige retten wollte."

Die Familie hat Baris in Istanbul begraben. Das Instrument soll auf jeden Fall in der Familie bleiben. "Die Geige ist für uns wie ein Andenken." Eine der beiden Schwestern von Baris wolle das Instrument nehmen, sagt Suat. "Sie will jetzt Geige lernen."