"Null-Toleranz-Strategie" CSU-Abgeordneter gegen Islamismus auf dem Schulhof

Angesichts mehrerer antisemitischer Vorfälle an Schulen hat der bayerische Bundestagsabgeordnete Alexander Dobrindt eine "Null-Toleranz-Strategie" gegen Islamismus an Schulen gefordert. Es müsse "mit maximaler Konsequenz bei Religionsmobbing bis hin zum Schulverweis" dagegen vorgegangen werden, sagte der ehemalige Verkehrsminister der "Bild"-Zeitung.

Der Chef des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hatte zu Wochenbeginn in einem Interview mit der "Bild-Zeitung" davor gewarnt, die Situation an einigen Brennpunktschulen in Deutschland könne außer Kontrolle geraten. Schüler würden zunehmend gewalttätig. An einer Berliner Grundschule soll zudem ein jüdisches Mädchen bedroht worden sein.

Was ist überhaupt eine Brennpunktschule? Eine klare Definition gibt es nicht. Als Brennpunkte gelten unter anderem Gebiete, die häufiger von Arbeitslosigkeit, Armut oder Integrationsschwächen betroffen sind als andere. Der Berliner Senat unterstützt beispielsweise vor allem Schulen, die von ärmeren Kindern besucht werden. Wenn mindestens die Hälfte der Schüler von der Zuzahlung von Lehrmitteln befreit ist, hat sie Anrecht auf ein Bonusprogramm, das zusätzliche Unterstützung vorsieht. Das gilt zum Beispiel für Kinder, deren Eltern Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Bafög beziehen oder die in Pflegefamilien oder Heimen leben.

Wenn Schulen zum Austragungsort für religiöse Konflikte würden, sei dies "nicht im Ansatz" zu akzeptieren, sagte Dobrindt nun der "Bild". Der Chef der CSU-Landesgruppe innerhalb der Unionsfraktion forderte zur Bekämpfung von Judenhass an deutschen Schulen überdies zusätzlichen Kräfte zur Unterstützung der Lehrer. Außerdem bedürfe es "einer konsequenten Vermittlung unserer Leitkultur im Unterricht".