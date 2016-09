Infografik der Woche Wo die Enkel ihren Großeltern vorlesen

SPIEGEL ONLINE

Rund 758 Millionen Erwachsene weltweit sind Analphabeten. Und dennoch gibt es anlässlich des 50. Welttag der Alphabetisierung am 8. September positive Nachrichten: nur auf wenigen Gebieten der globalen Entwicklung sind so deutliche Erfolge zu verzeichnen wie beim Lesen und Schreiben.

"Die Weltbevölkerung ist stark angewachsen, aber die Zahl junger Erwachsener, die nicht lesen und schreiben kann, ist zwischen 1990 und 2015 um 25 Prozent gesunken",verkündet Unesco-Generaldirektorin Irina Bokova.

Besonders deutlich zeigt sich der Fortschritt in der Infografik der Woche von Statista und SPIEGEL ONLINE, welche die Alphabetisierungsquote von Jugendlichen und Senioren gegenüberstellt. In der Generation der über 65-Jährigen ist selbst in einigen EU-Staaten, beispielsweise in Spanien oder Griechenland, noch ein nicht unerheblicher Anteil an Analphabeten zu finden. Unter den Jugendlichen hingegen ist das Problem so gut wie vollständig überwunden.

Eine ganze Reihe an Ländern hat innerhalb von zwei Generationen sogar noch deutlich größere Entwicklungsfortschritte vollzogen. Saudi-Arabien und Algerien etwa weisen heute unter Jugendlichen eine Alphabetisierungsrate von nahezu einhundert Prozent auf, während dort in etwa nur jede zweite (Saudi-Arabien) bis vierte (Algerien) Person über 65 des Lesens und Schreibens mächtig ist.

Bemerkenswert ist zudem, dass selbst in politisch instabilen Ländern wie Äthiopien oder Afghanistan die Alphabetisierungsrate der jüngeren Generation deutlich über derjenigen der Senioren liegt. Betrachtet man den globalen Durchschnitt so können laut aktuellen Unesco-Daten 90,6 Prozent der Jugendlichen und 77,3 Prozent der Senioren weltweit Lesen und Schreiben. Der Anteil der Frauen unter den Analphabeten beträgt übrigens grob Dreiviertel und offenbart so eine weiterhin bestehende Herausforderung im Kampf gegen den Analphabetismus: den Zugang zu Schule und Bildung unabhängig vom Geschlecht.

Auch in Deutschland ist das Problem des Analphabetismus nicht gänzlich verschwunden, hat allerdings eine andere Form angenommen. Zwar ist die Bevölkerung nominell komplett alphabetisiert, doch auch hierzulande gibt es weiterhin Menschen, die nur rudimentär Lesen und Schreiben können.

Laut Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung leben in Deutschland immerhin 7,5 Millionen Erwachsene, die sogenannte funktionale Analphabeten sind. Aufgrund ihrer begrenzten schriftsprachlichen Kompetenz seien sie nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilzuhaben, so der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung.

