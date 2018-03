Neue Bildungsministerin Karliczek will Grundgesetz vor dem Sommer ändern

Die neue Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will noch vor der Sommerpause eine Grundgesetzänderung für die geplante Digitalisierung der Schulen auf den Weg bringen. "Das ist das drängendste Thema. Das muss jetzt ganz schnell geschehen. Wir sollten es noch vor der Sommerpause angehen", sagte Karliczek der "Rheinischen Post".

Bereits am Donnerstag hatte sie in ihrer ersten Rede vor dem Bundestag betont, wie wichtig ihr das Thema ist. Nur so kann die Bundesregierung den Kommunen Geld für die Bildungsinfrastruktur zukommen lassen.

Dabei geht es in erster Linie um den Digitalpakt Schule, ein Projekt, das bereits Karliczeks Vorgängerin Johanna Wanka auf den Weg gebracht hatte. Um die Digitalausstattung der Schulen zu verbessern, sind in dieser Legislaturperiode 3,5 Millionen Euro vorgesehen.

Karliczek verwies darauf, dass es schon eine "erste Verständigung" mit den Ländern gebe, wie der Digitalpakt organisiert werden könne. Diese stammt aus dem vergangenen Sommer. Der Bund gibt seine Unterstützung für die technische Ausstattung der Schulen, die Länder wollen sich um Lehrerfortbildung und Lerninhalte kümmern.

"Wir brauchen nach dem Koalitionsvertrag nun erst eine Grundgesetzänderung für mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik, bevor wir die Vereinbarung abschließen können", sagte Karliczek. Die vorgesehenen Mittel insgesamt würden ausreichen, die Infrastruktur der Schulen digital aufzurüsten, sagte sie. Gerade dieser Punkt ist umstritten: Kritiker meinen, dass das Geld auf keinen Fall ausreicht.