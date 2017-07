Kinderstück in Baden-Baden abgesetzt Theater um ein schwules Känguru

Django kann gut boxen, Django ist schwul, Django ist ein Känguru. Und das bewegt in diesen Tagen einige Gemüter im Südwesten. Denn das Kinderstück "Ein Känguru wie du", das eigentlich am Theater in Baden-Baden Schulklassen für Toleranz und Vielfalt sensibilisieren sollte, ist wieder aus dem Programm verschwunden.

"Mit der Zeit haben wir aber gemerkt, dass es nicht läuft. Es stellte sich heraus, dass Schulklassen es schlicht nicht besuchen", sagte Intendantin Nicola May. Dabei hatte das Stück für Kinder ab acht Jahren eigentlich gute Kritiken bekommen. Was war passiert?

Die örtliche Presse berichtet von Gegenwind, den Lehrer von Eltern bekamen, wenn sie ihre Schüler in das Stück mitnehmen wollten. Auch beim Theater habe man die "vermehrt gespaltenen Meinungen zum Stück bei einigen Lehrern und Eltern" mitbekommen.

"Wir hatten keine Protestplakate vor dem Haus", sagte May dem Sender SWR. In gelegentlichen Anrufen an der Kasse sei allerdings Skepsis herauszuhören gewesen.

Das Stück basiert auf einem Kinderbuch des Tübinger Autors Ulrich Hub, der häufiger auf Vorbehalte stößt, wenn er Schülern aus der Geschichte vorlesen will. Die Kinder seien "überfordert" und noch "zu klein" für das Thema Homosexualität, heiße es dann.

"Kinder haben kein Problem mit der Geschichte"

"Ich verstehe nicht, dass Erwachsene entscheiden, was für Kinder wichtig und richtig ist", sagte Hub dem SWR. "Meiner Erfahrung nach haben die Kinder überhaupt kein Problem mit der Geschichte."

Und die geht so: Zwei junge Zirkus-Raubkatzen büchsen kurz vor einer großen Show aus, weil ihr Dompteur schwul ist. Auf ihrer Flucht begegnen sie dem boxenden Känguru Django, ein Siegertyp, der sie viel über Toleranz und ihre eigenen Vorbehalte lehrt.

Das Schicksal des Kinderstücks zeigt, wie tief Vorbehalte gegen Homosexuelle in der Gesellschaft teilweise noch sitzen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass achtjährige, zehnjährige Kinder Kontakt mit Homosexuellen haben", sagte die Chefin des Gesamtelternbeirats Baden-Baden und CDU-Politikerin, Anemone Bippes. "Die Lebensrealität der Kinder ist eine andere",

Der SWR hat hingegen mehrere Kinder interviewt, die von solchen Kontakten ganz unbefangen und selbstverständlich berichten.

Bei dem Streit geht es um mehr als ein Theaterstück: Die Landesregierung unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann versucht bewusst, das Thema sexuelle Vielfalt auch mit einem eigens aufgelegten Bildungsplan an Schüler heranzuführen. Dagegen haben konservative Eltern und andere Kritiker, die eine "Sexualisierung der Kinder" fürchten, mehrfach protestiert, zum Beispiel im vergangenen Jahr auf der "Demo für alle".

Intendantin May erinnert sich, dass diese Demo auch ein Grund dafür war, das Känguru-Stück auf die Bühne zu bringen. Dort wird es nun zwar nicht mehr aufgeführt. Aber bei den Theatertagen im 200 Kilometer entfernten Ulm steht es an diesem Mittwoch im Programm.

Die fast 200 Karten für zwei Vorstellungen seien beinahe ausverkauft, sagt Daniel Grünauer, Sprecher des Theaters Ulm. An den insgesamt zehn Theatertagen würden drei Kinderstücke aufgeführt, die sich mit Homosexualität beschäftigen. "Ich finde das gut, weil das Thema in diesem Bundesland offenbar noch abzuarbeiten ist", sagt Grünauer.

Und das Theater Baden-Baden? Dort lädt man für diesen Sonntag zu einer Lesung samt Diskussion zum Thema "Was darf ein Känguru im Kindertheater?" ein. "Wir wollten niemanden verletzen oder provozieren", sagt Intendantin May. "Wir wollen eine Handreichung geben, wie man mit dem Thema umgeht."