Baden-Württemberg Schulpanne - landesweite Prüfung wird verschoben

Weil an einer Schule in Baden-Württemberg ein geöffneter Umschlag mit Prüfungsaufgaben entdeckt wurde, werden in Baden-Württemberg die Abschlussprüfungen an Realschulen für das Fach Deutsch verschoben. Die landesweiten Prüfungen finden nicht wie geplant am Mittwoch, sondern erst am Freitag kommender Woche statt, wie das Kultusministerium in Stuttgart mitteilt.

An einer Schule in Bad Urach war demnach am Freitag ein vollständig geöffneter Umschlag mit beschädigtem Siegel aufgetaucht. Das Kultusministerium sah deshalb die Gefahr, dass die Prüfungsaufgaben bekannt geworden sein könnten. Das Siegel des Umschlags mit den Aufgaben wurde laut dem Ministerium "vollständig und augenscheinlich durch Fremdeinwirkung" geöffnet.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zeigte sich verärgert über die Panne. "Sicherheit beim Umgang mit den Prüfungsaufgaben hat für uns einen zentralen Stellenwert", erklärte sie. Umso ärgerlicher sei es, "wenn die Verantwortlichen vor Ort nicht mit der gebotenen Sorgfalt und Sensibilität agieren". Dieses "Fehlverhalten" habe jetzt ganz konkrete Auswirkungen auf rund 40.000 Schüler.