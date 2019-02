Ginge es nach dem Landratsamt Kulmbach, würde Marc im Sommer und im Herbst zum Schulbus laufen. Dann würde er sich um 6:30 Uhr in Ziegenburg auf den Weg machen und eine halbe Stunde später an der Haltestelle in Marktschorgast ankommen - vorausgesetzt, es ginge alles gut. Denn der Weg des 13-Jährigen führt über eine unbeleuchtete Landstraße, auf der die Autos 80 Stundenkilometer fahren dürfen. Einen Fußweg gibt es nicht.

Marcs Familie findet das nicht hinnehmbar - und hat das Landratsamt deshalb verklagt. Bis zur vierten Klasse musste die Kommune den Jungen noch abholen lassen, weil Grundschulkindern höchstens zwei Kilometer Schulweg zugemutet werden dürfen. Doch seit seinem Wechsel auf die Realschule vor zwei Jahren gelten andere Regeln.

Um eine sogenannte Schülerbeförderung zu bekommen, musste Marcs Familie nachweisen, dass sein Weg zum Schulbus besonders gefährlich oder beschwerlich ist. Das sei nur im Winter der Fall, befand das Landratsamt.

Von November 2016 bis Ende April 2017 sollte Marcs Mutter deshalb einen Zuschuss von 25 Cent pro Fahrt bekommen - vorausgesetzt, die Fahrt diente einzig der Beförderung von Marc zum Schulbus. Fuhr die Mutter dann weiter zu Arbeit, sollte das Geld ausbleiben. Schwer zu leisten für eine Mutter, die im Schichtdienst arbeitet.

"Bisher hatten wir immer zwei Autos und ich konnte ihn fahren, aber jetzt bin ich Rentner und wir können uns das nicht mehr leisten", sagt Marcs Stiefvater Günter Landendörfer. Früher, als seine leiblichen Kinder noch in die Schule gingen, organisierten die Eltern Fahrgemeinschaften oder bezahlten externe Fahrer für die Strecken. "Aber jetzt ist Marc das einzige Kind hier."

Angst vor Präzedenzfall?

Die Gemeinde hat offenbar Angst vor einem Präzedenzfall: Sie könne keine einzelnen Kinder fahren, da es noch andere kleine Ortsteile gebe, sagte Bürgermeister Hans Tischhöfer dem "Nordbayerischen Kurier". Und da es in Marcs Ortsteil Ziegenburg derzeit keine Grund- oder Mittelschüler gibt, für die die Gemeinde offiziell zuständig ist, setzen deren Busse aus.

Nachdem die Familie Widerspruch gegen die Fahrtpauschale eingelegt hatte, gewährte das Landratsamt Marc immerhin zusätzlich ein Taxi für die Zeiten, in denen seine Mutter arbeitete und ihn niemand fahren konnte.

Doch Marcs Stiefvater hält den Weg auch im Sommer für zu gefährlich - die Familie klagte. Das zuständige Verwaltungsgericht Bayreuth wies das jedoch ab. Der Schulweg verlange zwar eine gewisse Aufmerksamkeit und Vorsicht, dies sei einem 11-jährigen Schüler aber zuzumuten, hieß es damals.

"Dabei ist der Weg im Sommer wirklich schlimm", sagt Landendörfer. "Wenn alles zugewachsen ist, kann man an der Straße an vielen Stellen keine 100 Meter weit sehen. Die Strecke ist dann noch unübersichtlicher und wenn ein Auto kommt, gibt es nicht einmal einen Fluchtweg - neben Marc ist dann die Leitplanke." Im Herbst würde es besonders bei Regen gefährlich, wenn der Untergrund rutschig sei: "Die Steigung beträgt an einer Stelle zwölf Prozent."

Nun entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof

"Wir haben am Anfang auch mal versucht, Marc zuhause zu lassen, um Druck aufzubauen", sagt Landendörfer. "Aber das hat nicht funktioniert. Das ging auch für Marc nicht." Die Familie ist mit dem Fall nun vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München gezogen.

Marc ist die Strecke bisher erst wenige Male in Begleitung seines Stiefvaters gelaufen. "Alles andere kommt gar nicht in Frage", sagt Landendörfer. Und wenn das Gericht anders entscheidet? "Dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr zur Schule gehen", sagt Marc. Er wurde gerade am Knie operiert und hat zwei Metallplatten eingesetzt bekommen. "Ich müsste auf dem Weg viele Pausen machen."

"Wir müssen da eine Lösung mit Hand und Fuß finden", sagt sein Stiefvater. Am kommenden Dienstag will eine Delegation des Gerichts nach Marktschorgast fahren, um sich die Strecke anzuschauen. "Alle Familien mit Kinderwunsch drücken uns die Daumen."