Grundschule in Schwaben Warum tragen Ihre Schüler Ohrenschützer, Frau Schmid?

Gehörschutz trägt man in der Fabrik, auf der Baustelle - und in der Lindenschule in Bellenberg. Rektorin Irene Schmid erklärt, wie es dazu gekommen ist.

Lindenschule Bellenberg Konzentriert und störungsfrei: Grundschüler in Bellenberg bei der Stillarbeit mit Gehörschutz