Schule lehnt Kind von AfD-Politiker ab Stellt euch dem Streit!

"Eine Schule ist wie das Brennglas der Gesellschaft." Dieses Zitat geht gerade bundesweit durch die Presse. Es stammt vom Geschäftsführer einer Berliner Waldorfschule, deren Kollegium entschieden hat, das Kind eines hochrangigen AfD-Politikers abzulehnen.

Der Geschäftsführer hat recht und deshalb ist diese Entscheidung inkonsequent. Schulen sind Brenngläser, keine Bollwerke. Die Politik, die mancher gern aussperren würde, ist längst drin. Bundesweit sympathisieren Schulleiter, Lehrer, Schüler, Eltern mit der AfD. Sie sitzt in allen Landtagen und im Bundestag.

Warum sollte eine einzelne Schule also ein einzelnes Kind ausschließen, das für seine Eltern nichts kann? Es mag der Imagepflege dienen. Waldorfschulen versuchen schon seit Jahren, den Stempel loszuwerden, Zufluchtsstätte für Eltern und Lehrer mit rechten Ansichten zu sein.

Es mag sich auch gerecht anfühlen, weil AfD-Politiker Lehrer anderswo gezielt einschüchtern. Auch an der Berliner Waldorfschule empfinden manche Eltern und Lehrer die politischen Sprüche des besagten Vaters offenbar als Bedrohung.

Auch Lehrer dürfen kontroverse Meinungen vertreten

Trotzdem, wir müssen uns dem täglichen Streit stellen: Welche Werte sind uns wichtig? Was trennt uns, was hält uns zusammen? Wie können wir der Intoleranz entgegentreten? Diese Dinge müssen wir immer wieder neu aushandeln, nicht nur im Bundestag, auch in den Schulen.

Das ist mühsam und zeitraubend, viele Lehrer sind darauf schlecht vorbereitet und vermeiden lieber den Konflikt. Das ist der leichtere Weg, doch es ist der falsche. Wir müssen uns fair und konstruktiv streiten, gerade in den Schulen, die Kinder und Jugendliche mit einer reifen Haltung verlassen sollen.

Dass Lehrer dabei keine eigene Meinung äußern dürfen, ist ein Missverständnis. Sie dürfen niemanden mit ihrer Ansicht überrumpeln. Und sie müssen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Solange sie beides befolgen, dürfen auch Lehrer durchaus kontroverse Meinungen vertreten - auch im Klassenzimmer.

Die Berliner Waldorfschule überlässt diesen wichtigen Austausch nun anderen. Und die AfD kann sich wieder als Opfer einer feindlich gesinnten Mehrheitsgesellschaft inszenieren. Das ist ein Punktsieg, den sie nicht verdient hat.