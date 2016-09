Bildungsbarometer Das denken die Deutschen über ihre Lehrer

Skepsis im Hinblick auf das Bildungsniveau vieler Flüchtlinge, aber klare Vorstellungen darüber, wie die Neubürger trotzdem ins Bildungssystem integriert werden: Zum dritten Mal hat das ifo Institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, in seinem Bildungsbarometer gefragt, wie die Deutschen das Bildungssystem bewerten. Besonders spannend an der Studie: Die repräsentativen Antworten von Lehrern und Nicht-Pädagogen wurden getrennt ausgewertet.

Bei der generellen Bewertung des Schulsystems fällt auf: Je mehr die Befragten persönlich mit einer Schule zu tun haben, desto positiver ist das Urteil. "Lehrer geben den Schulen in ganz Deutschland schlechtere Noten als die Gesamtbevölkerung, den eigenen Schulen vor Ort hingegen bessere", schreiben die Autoren des Bildungsbarometers.

Beim Thema Flüchtlinge glaubt die Mehrheit der Deutschen (53 Prozent) nicht, dass die Zuwanderer dabei helfen können, den Fachkräftemangel abzuschwächen - das Bildungsniveau der zugewanderten Menschen sei zu gering. Daraus ziehen die rund 4000 Befragten den deutlichen Schluss, dass es klarere Vorgaben für die Integration geben müsse:

75 Prozent sprechen sich für staatlich finanzierte, verpflichtende Sprachkurse aus.

aus. 58 Prozent fordern eine Ausweitung der Schulpflicht für Flüchtlinge bis zum Alter von 21 Jahren.

für Flüchtlinge bis zum Alter von 21 Jahren. 50 Prozent halten ein garantiertes zweijähriges Bleiberecht nach Abschluss der Ausbildung für sinnvoll.

für sinnvoll. Unklar ist dabei allerdings die Haltung zur Finanzierung: Eine Mehrheit will zwar, dass die staatlichen Bildungsausgaben für Flüchtlinge unverändert bleiben - gleichzeitig spricht sich aber auch eine deutliche Mehrheit "für zusätzliche Bundesmittel für Sozialarbeiter, Sprachlehrer und Psychologen an Schulen und für eine steuerlich finanzierte Kindergartenpflicht für Flüchtlingskinder ab drei Jahren" aus.

"Gespalten sind die Bürger bei den Fragen einer staatlichen Übernahme von Ausbildungskosten der Betriebe (45 Prozent dafür, 41 Prozent dagegen) und einem Ausbau verkürzter Ausbildungsberufe (38 Prozent dafür, 44 Prozent dagegen) für Flüchtlinge", heißt es in der Studie weiter. Bei der Auswertung der Lehrerantworten zeigte sich, dass die Insider des Bildungssystems vielen Bildungsreformen zur Flüchtlingsintegration noch deutlich positiver gegenüber stehen als der Rest der Bevölkerung.

Die Pädagogen haben auch, wenig überraschend, eine besonders ausgeprägte Meinung zu bestimmten Aspekten ihres Arbeitslebens. So halten 65 Prozent die Verbeamtung von Lehrern für richtig, während Nicht-Lehrer das Beamtenverhältnis nur zu einem Drittel (33 Prozent) unterstützen.

Sollten Lehrkräfte verbeamtet sein? Frage: "Im Großteil der Bundesländer sind die meisten Lehrerinnen und Lehrer zurzeit Beamte, während in anderen Bundesländern die meisten Lehrerinnen und Lehrer Angestellte sind. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet werden?" Quelle: ifo Bildungsbarometer 2016

Drei von vier Lehrern (74 Prozent) finden höhere Lehrergehälter gerechtfertigt. Diese Meinung wird nur von 40 Prozent der Bevölkerung geteilt. Den aktuellen Reformen in den Schulen stehen die Pädagogen dagegen skeptisch gegenüber: Mehrheitlich lehnen sie sowohl das Ganztagsschulsystem, die flächendeckende Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf in Regelschulen und den Einsatz von Quereinsteigern als Lehrer ab - und auch die Einführung von Leistungszuschlägen bei besonders guter Arbeit.

Uneins sind sich die Lehrer und der Rest der Republik auch bei der Frage der Fortbildungen für die Lehrkräfte. Sie müssen sein, dafür gibt es in beiden Gruppen eine stabile Mehrheit. Nur wann diese Seminare stattfinden sollen, darüber gehen die Meinungen erheblich auseinander. Während der Unterrichtszeit, fordern die Pädagogen - nach dem regulären Unterricht, findet die Mehrheit der Bevölkerung.