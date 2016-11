Spitzenförderung 125 Millionen Euro für Hochbegabte

Bund und Länder wollen in den kommenden Jahren 125 Millionen Euro investieren, um besonders leistungsstarke Schüler zu fördern. Das teilten Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und die Kultusministerkonferenz am Montag in Berlin mit. Mit dem Geld sollen ab dem neuen Schuljahr zuerst 300 ausgewählte Schulen bundesweit über fünf Jahre hinweg Konzepte zur Förderung von besonders begabten Schülern erarbeiten.

In einigen Ländern gebe es deutlich mehr Schüler mit Spitzenleistung, sagte Wanka in Berlin bei der Vorstellung des Konzepts. "Auch aus diesem Grund ist klar: Hier müssen wir etwas tun." Angebote für Spitzenschüler seien Teil der Chancengleichheit. "Dazu gehört natürlich die Förderung der Schwachen, aber genauso gut die Förderung und Unterstützung derer, die leistungsstark sind."

In einer ersten Phase sollen Pilotschulen in jedem Bundesland verschiedene Förderansätze erproben. Die Schulen werden dazu von den Bundesländern betreut, sie bekommen etwa Fortbildungen für Lehrkräfte. Die Konzepte will der Bund wissenschaftlich begleiten. In einer zweiten Phase sollen Erfolgsrezepte dann ab dem Schuljahr 2022/23 auf andere Schulen übertragen werden.

Der Fokus liegt bei dem Programm auf den Klassen 1 bis 10 und den Hauptfächern, also Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaften und Fremdsprachen, vor allem Englisch. Wie die Länder ihre Schulen aussuchen, steht ihnen frei. Die Hälfte der 300 Schulen sollten Grundschulen sein, sagte Wanka. Die übrigen sollten alle Arten von weiterführenden Schulen sein.

"Das geht am Kern des Problems vorbei"

Kritik an dem Programm kam von verschiedenen Seiten: "Eine eigene Initiative für leistungsstarke Kinder geht am Kern des Problems vorbei", sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Funke-Mediengruppe. Wenn Bund und Länder zusätzliches Geld ausgeben wollten, "sollten sie die Mittel zur Förderung aller Schüler, insbesondere benachteiligter Kinder einsetzen".

Tepe betonte, das Hauptproblem des deutschen Schulsystems sei die starke Abhängigkeit des Schulerfolges der Kinder von der sozialen Herkunft der Eltern. Es müsse daher grundsätzlich darum gehen, Lehrer stärker dabei zu unterstützen, jedes Kind nach seinen individuellen Stärken zu fördern.

Der Deutsche Philologenverband verspricht sich von dem Bund-Länder-Programm durchaus Fortschritte für das Bildungssystem. Es sei gut, "dass die Gruppe der leistungsstärksten Schüler jetzt auch mal in den Fokus gerät. Das war ja lange Zeit nicht der Fall", sagte der Chef der Gymnasiallehrergewerkschaft, Heinz-Peter Meidinger.

Meidinger forderte allerdings eine flächendeckende Förderung leistungsstarker Schüler. "Jede Schule sollte einen eigenen Begabtenbeauftragten haben", meinte er. Dass dadurch die Schere zwischen guten und weniger guten Schülern weiter auseinandergehen würde, sei "nicht schlimm. "Die Vorstellung, dass am Ende der Schulzeit alle Schüler gleich sein müssen, ist falsch."