Bildungspolitik Kitas, Schulen, Unis - so sieht es wirklich aus

Fast zehn Jahre ist es her: Am 22. Oktober 2008 trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die damaligen Ministerpräsidenten der Länder in Dresden und riefen die "Bildungsrepublik Deutschland" aus.

Sie vereinbarten Ziele, die bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollten - für die Bildung und Betreuung von Kita-Kindern, Schülern, jungen Erwachsenen, Studenten, Arbeitnehmern. Und sie beschlossen, wie viel Deutschland für diese Bereiche in Zukunft ausgeben will.

Wurden diese Ziele erreicht? Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes überprüft, wo Deutschland im Jahr 2015 stand. Die Studie "Bildungsgipfel-Bilanz" erscheint am Freitag und liegt dem SPIEGEL vor.

Welche dieser konkreten bildungspolitischen Ziele wurden erreicht, welche gar übertroffen, welche wurden verfehlt?

Ziel: weniger Schüler ohne Abschluss. Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss sollte bis 2015 fast halbiert werden - auf 4 Prozent eines entsprechenden Altersjahrgangs.

Stand 2015: Die Quote ist gesunken, das Ziel wurde jedoch verfehlt. Im Jahr 2015 verließen in Deutschland 5,9 Prozent der Jugendlichen die allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern:

Ziel: weniger junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Die Quote der jungen Erwachsenen (20- bis 29-Jährige) ohne Berufsabschluss sollte bis 2015 halbiert werden - von 17,2 Prozent im Jahr 2008 auf 8,5 Prozent.

Stand 2015: Die Quote ist gesunken, das Ziel wurde jedoch weit verfehlt. Im Jahr 2015 hatten 13,8 Prozent der 20- bis 29-Jährigen - also knapp 1,4 Millionen junge Erwachsene - keine abgeschlossene Berufsausbildung und befanden sich auch nicht in einer Ausbildung oder einem Studium.

Ziel: mehr Kitaplätze für unter Dreijährige. Bis zum 1. August 2013 sollten für 35 Prozent der Kinder unter drei Jahren Plätze in Tageseinrichtungen beziehungsweise in der Kindertagespflege bereitgestellt werden. Das dafür erforderliche Personal sollte ausgebildet werden.

Stand 2015: Quote fast erreicht. Insgesamt besuchten 32,9 Prozent der unter Dreijährigen im Jahr 2015 eine Kita. Dabei gab es regional große Unterschiede: In den Neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) lag die Quote bei 51,9 Prozent; im früheren Bundesgebiet bei 28,2 Prozent.

Ziel: mehr Arbeitnehmer, die Weiterbildungen machen. Die Beteiligung an Weiterbildung sollte bis 2015 von 43 Prozent auf 50 Prozent der Erwerbsbevölkerung gesteigert werden.

Stand 2015: Quote übertroffen. Schon ein Jahr vor dem Zieljahr des Bildungsgipfels, im Jahr 2014 also, wurde das Ziel leicht überschritten - die Quote lag bei 51 Prozent. Allerdings: "Gerade Arbeitslose, Menschen ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung und Menschen mit Migrationshintergrund nehmen deutlich seltener an Weiterbildung teil und bleiben somit 'abgehängt'", schreiben die Autoren. "Diese Entwicklung ist gerade angesichts der hohen Zahl junger Erwachsener, die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, beunruhigend."

Ziel: mehr Studierende. Die Studienanfängerquote sollte bis 2015 auf 40 Prozent eines Altersjahrgangs gesteigert werden.

Stand 2015: Quote weit übertroffen. Dazu muss man sagen: Bereits 2008, im Jahr des Bildungsgipfels, war das 40-Prozent-Ziel mit 40,3 Prozent erreicht. Insgesamt 505.736 junge Erwachsene, also 58 Prozent eines Jahrgangs, nahmen im Jahr 2015 in Deutschland ein Hochschulstudium auf. Darunter befanden sich 70.900 Bildungsausländer, also Studierende, die ihre Studienberechtigung im Ausland erworben haben. Rechnet man diese Gruppe heraus, so ergibt sich eine Anfängerquote von 49,9 Prozent.

Obgleich dies laut den Autoren "fraglos als bildungspolitischer Erfolg" gewertet werden kann, weisen sie auf die Diskussion hin, wonach es nun sogar zu viele Akademiker geben könnte. Zudem mache die Zusammensetzung an den Hochschulen nach wie vor eine soziale Schieflage deutlich: Mehr als die Hälfte der Studierenden stammt selbst aus Akademiker-Haushalten.

Ziel: 10 Prozent des BIP für Bildung. Bund und Länder hatten sich 2008 darauf verständigt, die öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildung und Forschung bis zum Jahr 2015 von 8,5 auf 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukte zu steigern - auf 7 Prozent (von 6,1) für Bildung und 3 Prozent (von 2,4) für Forschung.

Stand 2015: Die Quote ist gestiegen, das Ziel wurde jedoch verfehlt. Im Jahr 2015 lag der Anteil der Ausgaben für Bildung und Forschung bei 9,1 Prozent des BIP (6,4 Prozent für Bildung; 2,7 Prozent für Forschung). Damit liegt Deutschland mit dem Niveau seiner Bildungsausgaben unverändert deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Die 0,9 Prozentpunkte, die zur Erreichung des Zielwertes 10 Prozent noch fehlten, entsprachen im Jahr 2015 etwa 27,2 Milliarden Euro.

Viele Experten zweifeln jedoch ohnehin am Sinn der damals in Dresden spektakulär vorgetragenen Zehn-Prozent-Marke: Sinkt nämlich das BIP bei schlechter Wirtschaftsentwicklung, steigt automatisch der Anteil der Ausgaben für Bildung und Forschung - ohne dass auch nur ein Euro mehr in diesen Bereich investiert wird.

Fazit: gemischt. Es seien durchaus Fortschritte in der Bildungspolitik zu verzeichnen. Die vermeintliche "Bildungsrepublik Deutschland" bleibe jedoch ein sozial gespaltenes Land.