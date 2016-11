15.000-Euro-Preis für Chemielehrer Und Engagement lohnt sich doch

Florian Schaller, 48, ist der Lehrer des Jahres 2016 für ein naturwissenschaftliches Fach. Der Oberstudienrat mit den Fächern Chemie und Biologie erhielt dafür den Klaus-von-Klitzing-Preis, mit dem seit zwölf Jahren Lehrer der so genannten MINT-Fächer - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - für besonderes Engagement ausgezeichnet werden.

Schaller ist Lehrer an der Schiller-Schule in Bochum - und nicht immer wollte er Lehrer werden. Nach seiner Promotion in Chemie absolvierte er ein Zweitstudium in Spanisch und Philosophie. Erst 2007, mit Ende 30, stieg er in den praktischen Schuldienst ein.

Die Jury lobte ihn unter anderem für seine Einsatzbereitschaft außerhalb des regulären Unterrichts. Für die Schiller-Schule entwickelte er das Schillermobil, ein molekularbiologisches Labor in einem Truck. Dort können Schüler unter echten Laborbedingungen den Fragestellungen aus ihren Facharbeiten nachgehen.

Zum Beispiel befassten sich einige Schüler im Projektjahr 2013 mit der Frage, wie man im Labor Lebensmittelskandale nachweist: "Ist Pferdefleisch im Döner?" Oder sie überprüften anhand von DNA-Analysen, welcher Fisch in Fischstäbchen steckt. So wird deutlich, warum Kollegen wie Schulleitung die praxisnahen Aufgabenstellungen Schallers loben - neben seiner Qualifikation und seinem Teamgeist.

Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wurde vom Stifter Klaus von Klitzing persönlich überreicht. Der Physiker von Klitzing bekam 1985 den Nobelpreis für Physik, weil er fünf Jahre zuvor einen neuen Quanteneffekt entdeckt hatte. Damit hat er die Entwicklung moderner Computerchips wesentlich beeinflusst.

Der Preis für die besten MINT-Lehrer wird von der Universität Oldenburg und der EWE Stiftung verliehen, die zum Oldenburger Energieversorger EWE gehört.