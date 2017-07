Abiturärger in Brandenburg Lehrer warnten vor Mathe-Klausuren

Richtig rund lief es bei der schriftlichen Mathematik-Prüfung für Abiturienten in Brandenburg in diesem Frühjahr nicht. Weil der Stoff einer bestimmten Prüfungsaufgabe in vielen Schulen zuvor gar nicht im Unterricht behandelt worden war, durften die Schüler noch einmal antreten - 2600 nutzten die Chance.

Schuld an der Panne, teilte das Bildungsministerium Anfang Juni mit, seien die Schulen selbst gewesen: Rund 30 Prozent hätten ihre Mathematiklehrer nicht zu vorgeschriebenen Fortbildungen geschickt, bei denen es um die Inhalte des Rahmenlehrplans - und damit um mögliche Abituraufgaben - ging.

Doch diese Erklärung ist offenbar nur die halbe Wahrheit. Darüber hinaus scheint das System zur Vorab-Kontrolle der Abituraufgaben komplett versagt zu haben, berichten unter anderem die "Potsdamer Neuesten Nachrichten". Eigentlich sollten demnach die Abituraufgaben im Vorfeld drei Mal von Lehrern getestet werden. Die erste Kontrollrunde sei jedoch komplett ausgefallen. Und die in der zweiten Runde erhobenen Bedenken seien ignoriert worden, heißt es in dem Bericht.

Aufgaben waren "heftig" und "unterrichtsfern"

Dabei hatten etliche Lehrer zum Teil drastische Bedenken geäußert. Sie notierten ihre Kritik auf den Aufgabenzetteln: Das Thema "ist in den Prüfungsschwerpunkten nicht vorgesehen", es sei "für Abitur Brandenburg ungeeignet" und die ganze Aufgabenstellung "unterrichtsfern", "heftig" und teilweise "nicht lösbar", heißt es da.

Als "Katastrophe mit Ansage" bezeichnet der Brandenburger CDU-Bildungsexperte Gordon Hoffmann deshalb das diesjährige Mathe-Abitur und griff Bildungsminister Günter Baaske (SPD) frontal an: "Es ist eine Frechheit, dass der Minister die Bedenken kleinreden wollte, wenn sich in Wahrheit alle externen Kontrolleure gegen die Aufgaben ausgesprochen haben", wird Hoffmann in der "Märkischen Allgemeinen" zitiert.

Baaske wies die Vorwürfe zurück. "Selbstverständlich wurden die Rückmeldungen ernst genommen. Sie wurden von der Entwicklergruppe und der Fachaufsicht ausgewertet und als fachlich nicht haltbar bewertet", sagte der Minister demnach. Eine Fehleinschätzung, wegen der 2600 Schüler eine zusätzliche Abiturklausur schreiben mussten.