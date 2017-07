"Breaking Bad" in echt Neun Jahre Haft für Crystal-Meth-Chemielehrer

Ein Chemielehrer wird bei einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat New Mexico angehalten. Den Polizisten fällt eine große, weiße Styroporbox in seinem Wagen auf. Sie öffnen sie - und finden darin Zubehör für ein Drogenlabor. Nach einer Hausdurchsuchung erhärtet sich der Verdacht: Der Chemielehrer kocht Crystal Meth.

Was sich wie eine Szene aus der beliebten Fernsehserie "Breaking Bad" anhört, hat sich tatsächlich so zugetragen, im Oktober 2016 in Las Cruces - nur rund 360 Kilometer von Albuquerque, dem Hauptdrehort der Serie, entfernt.

Vor Gericht gestand der 56 Jahre alte Lehrer, dass er Drogen hergestellt hat - und wurde nun zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt, von denen aber fünf zur Bewährung ausgesetzt sind.

Wie die "Las Cruces Sun" berichtet, unterrichtete John G. bis Februar 2016 an verschiedenen Schulen in New Mexico. Laut Staatsanwalt war er im Besitz von Zutaten, mit denen er bis zu 500 Gramm Crystal Meth hätte kochen können, Verkaufswert: knapp 45.000 Dollar. Der Herstellungsprozess sei schon in den letzten Zügen gewesen, als die Polizei eintraf.