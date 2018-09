Quereinsteiger unterrichten besonders häufig an Brennpunktschulen

Sie sind pädagogisch nicht ausgebildet, dürfen aber trotzdem unterrichten: Quereinsteiger lehren dort, wo ausgebildete Lehrer fehlen. An Berliner Grundschulen haben sie dabei besonders häufig einen schwierigen Job: Quereinsteiger unterrichten in der Hauptstadt überproportional häufig an Grundschulen in sozial schwieriger Lage. Das berichtet die "Zeit" unter Berufung auf eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Der Anteil der Seiteneinsteiger umfasst demnach an Brennpunktschulen knapp 10 Prozent des Kollegiums. An privilegierten Grundschulen, wo höchstens ein Fünftel der Schüler als sozial schwach gilt, sind es nur 5 Prozent. "Wo ohnehin eine besondere Belastung besteht, muss nun also auch noch diese Herausforderung bewältigt werden", sagt Dirk Zorn, einer der Autoren der Studie. Quereinsteiger müssten sich nachqualifizieren, während sie bereits unterrichteten. So könnten die Quereinsteiger selbst und die Schulen überfordert werden.

Im Kampf gegen den Lehrermangel setzt Berlin in allen Schulformen vermehrt auf Quereinsteiger - nur rund ein Drittel aller neuen Lehrer hatte zu Beginn des Schuljahres 2018 ein Lehramtsstudium absolviert. An den Grundschulen ist die Lage laut Zorn sogar noch drastischer. Nur jede achte Lehrkraft, die dort eingestellt wurde, habe sich im Studium auf die Arbeit mit Grundschülern vorbereitet.