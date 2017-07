Ganz harte Schule Manchmal lieber die Klappe halten

Die Eltern-Kolumne für Fortgeschrittene Armin Himmelrath, Birte Müller und Silke Fokken über das Leben mit Kindern zwischen dem ersten und dem letzten Schultag.

"Gibt's dieses Jahr bei euch eigentlich keine Bundesjugendspiele?", hatte ich eher beiläufig beim Abendessen gefragt. In meiner Schulzeit wurden die ansonsten ereignislosen Wochen zwischen Zeugniskonferenz und Ferienbeginn gerne mit diesem Wettbewerb gefüllt. Springen, Laufen, Werfen, dazwischen freie Zeit im Sonnenschein, und wer am Ende die Ehrenurkunden mit Unterschrift vom Bundespräsidenten bekam, stand auch schon vorher fest: Das waren immer Frank, Lothar und Kicki, die Sportskanonen.

"Meinst du dieses komische Sportfest, wo man dreimal hüpft, dann drei Stunden frei hat, dann so Lederbälle auf den Platz wirft, die von Fünftklässlern zurückgeholt werden müssen, und dann nach weiteren zwei Stunden Pause noch zweimal um den Sportplatz rennen muss?", antwortete mein jüngster Sohn mit vermutlich geheucheltem Interesse. "Wir haben nächste Woche nur ein Sportfest, so einen Unsinn machen wir nicht."

"Das ist kein Unsinn, und außerdem ist die Teilnahme für alle Schüler Pflicht. Ich weiß das, ich bin schließlich Bildungsjournalist", widersprach ich: "Wo ihr heute weder richtig rückwärts laufen noch auf Bäume klettern könnt, ist es ausgesprochen wichtig, wenigstens im Sportunterricht die basalen Bewegungsarten der Leichtathletik zu erlernen." Ich hörte mich an wie die Bundesfamilienministerin bei ihrem jährlichen Aufruf, in dem sie verzweifelt versucht, den Bundesjugendspielen einen modernen Anstrich zu geben.

"Du klingst wie eine olle Politikerin, die irgendwelche überholten Ideen als topmoderne Events verramschen will", sagte mein Sohn. "Außerdem darf ich dich daran erinnern, wer letzten Herbst beim Apfelpflücken nicht mehr vom Baum herunterkam und nur mit Hilfe von Alkohol den Mut zum Abstieg entwickelte." "Lenk nicht vom Thema ab", wiegelte ich schnell ab, "die Bundesjugendspiele..."

"...wurden von Carl Diem erfunden, der in der Nazizeit Sportpropaganda gemacht und schon die Reichsjugendwettkämpfe im Sinne eines vormilitärischen Trainings entwickelt hatte", fiel mir der 17-Jährige ins Wort. Er hatte sich offensichtlich vorbereitet, denn jetzt zog er einen etwas zerknickten Schnellhefter hervor.

"Ah, meine Schulurkunden!", sagte ich erfreut. Im selben Moment bemerkte ich den Fehler. "Ja, deine Schulurkunden", sagte mein Sohn langsam und mit spürbarer Vorfreude und fing an, den Hefter demonstrativ durchzublättern. "Freischwimmer... Fahrtenschwimmer...", murmelte er, "Fußgängerführerschein - oh: 'Armin bekam eine Schirmmütze der Verkehrswacht verliehen.' Respekt... und hier: Bundesjugendspiele. Siegerurkunde 1978... 1979... 80 bis 85 fehlen komplett, da warst du wohl richtig schlecht." Er grinste.

"Man konnte gar nicht richtig schlecht sein", sagte ich trotzig, "jeder bekam eine Teilnahmeurkunde, selbst dann, wenn es mal nicht so richtig lief."

Zum Autor Jessica Meyer Armin Himmelrath, Jahrgang 1967, ist Bildungsjournalist, lebt im Rheinland und kommt mit seinen drei Söhnen (17, 19, 22) auf insgesamt mehr als drei Jahrzehnte schulische Elternerfahrung. Sein Lebensmotto: Gelassenheit. Gelassenheit. Gelassenheit, verdammt noch mal!

"Nicht so richtig lief?", machte er mich nach, "bei dir setzt offenbar schon Altersdemenz ein. Da läuft hier oben was nicht so richtig." Er tippte sich an die Stirn. "Es gibt Siegerurkunden für die einigermaßen Guten und Ehrenurkunden für die Cracks." "Frank, Lothar und Kicki", murmelte ich. Er: "Die Teilnahmeurkunden waren der Trostpreis für die ganz Schlechten. Scheinbar hat es bei dir nicht mal dafür gereicht."

Den ganzen Abend und die nächsten zwei Tage verbrachte ich mit der Suche nach meinen Teilnahmeurkunden aus den Jahren 1980 bis 1985. Ich fand mein altes Schulsporthemd (weißes Feinripp-Unterhemd mit aufgenähtem Schullogo), alte Klassenarbeitshefte mit peinlichen Gedichtinterpretationen (die ich sicherheitshalber sofort ins Bankschließfach brachte, zu dem mein Sohn keinen Schlüssel hat) und einen nicht weniger peinlichen Liebesbrief, den ich an eine Mitschülerin geschrieben, aber nie abgeschickt hatte (sofort verbrannt). Was ich nicht fand: die Teilnahmeurkunden.

Mein Sohn erkundigte sich jeden Abend nach dem Fortschritt der Suche. Er lächelte dabei maliziös, ersparte sich aber ansonsten seine Gemeinheiten und schaute mir nur gut gelaunt beim Suchen zu. "Ich hätte gar nicht gedacht, dass dich das so fuchst, du Schlaffi", sagte er nur einmal sehr zufrieden.

Am dritten Tag gab ich auf. Als ich ihm das mitteilte, nickte er nur wissend. Und sagte dann, nachdem er zwei Schritte zurück gegangen war: "Die Teilnahmeurkunden wurden übrigens erst 1991 eingeführt, fünf Jahre nach deinem Abitur. Ich dachte, als Bildungsjournalist würde man so etwas wissen."