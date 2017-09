Erstwähler im Video Jung, links, optimistisch

Sie stehen eher links der Mitte, interessieren sich mehr für Politik als oft behauptet wird und blicken optimistisch in die Zukunft. Drei Millionen junge Deutsche dürfen an diesem Sonntag erstmals mitbestimmen, wer das Land in Zukunft regiert (Lesen Sie hier eine repräsentative Jungwähler-Umfrage von SPIEGEL ONLINE).

Doch von der Politik werden junge Menschen weitestgehend ignoriert. Noch immer sind die älteren Deutschen die mächtigste Wählergruppe. Bei der letzten Bundestagswahl war jeder dritte Wähler 60 oder älter, nur jeder sechste Wähler jünger als 30.

Was aber bewegt junge Menschen in diesen Zeiten? Wie blicken sie auf das Land, die Politik, von welchen Ideen und Idealen lassen sie sich lenken? Im SPIEGEL und auf SPIEGEL ONLINE geben einige von ihnen Antworten.

1. Ana Kirschner, 18, ist vor allem eins wichtig: Dass die Partei, die sie wählt, ihre Werte vertritt. Mit ihren Eltern spricht sie häufig über das, was in der Welt gerade passiert. Der Aufstieg der AfD bereitet ihr Sorgen, die Ehe für alle hält sie für eine gute Idee. Das Jahr nach dem Abitur wird sie in Indien verbringen und in der Industriestadt Pune Waisenkinder betreuen. Ihre Stimme hat sie deshalb schon vor Wochen abgegeben: per Briefwahl.

2. Florian Aderholz, 19, ist zufrieden. Mit Deutschland, mit seinem Leben. Für die Zukunft wünscht er sich zwei Dinge: einen guten Job, und er möchte niemals einsam sein. Seine Stimme vergibt er nach dem Ausschlussprinzip. Nicht alle jungen Menschen wählen aus Überzeugung: er fühlt sich verpflichtet - wegen seiner Lehrerin.

3. Hélène Siliki, 19, hält Wählen für ein Privileg. Sie darf es nämlich nicht. Zwar ist Siliki in Deutschland geboren, aber ihre Eltern stammen aus Kamerun. Den Bemühungen der Parteien hat sie darum kaum Beachtung geschenkt. Auch sonst ist sie eher desillusioniert: Als normaler Bürger könne man mit seiner Stimme ohnehin nicht viel ausrichten, glaubt sie.

4. Konstantin Peters, 18, hat genaue Vorstellungen, wie sein Leben verlaufen soll. Er will zur Polizei und eine Familie gründen. Obwohl viele seiner Ansichten eher konservativ sind, wird er vermutlich für die Sozialdemokraten stimmen. Wirklich nah ist ihm aber keine Partei. Nur die extremen Parteien sollen auf keinen Fall in den Bundestag kommen.

5. Marvin Franke, 19, verbrachte das zehnte Schuljahr in Finnland. Dort diskutierte er im Philosophieunterricht über den freien Willen, Moral und den Sinn von Eigentum. Seine Zeit im Ausland hat ihm gezeigt, dass die Europäische Union nicht selbstverständlich ist. Er engagiert sich für die FDP, war vor der Bundestagswahl Plakate kleben und hat in der Fußgängerzone mit Passanten diskutiert.

