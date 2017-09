Jungwähler über Wahlwerbung "Was für eine Papierverschwendung"

Robin, 18: "Ich habe mir auf YouTube Videos angeschaut, in denen das Programm der Parteien in fünf Minuten erklärt wird. In einigen Videos wurden auch Abgeordnete angerufen, zum Beispiel Malu Dreyer von der SPD oder Julia Klöckner von der CDU. Das fand ich sehr interessant.

Ansonsten habe ich mir die Programme der Parteien angeschaut und in der Zeitung den Politikteil gelesen.

Wahlplakate sagen ja nicht so viel aus. Aber mir haben die FDP-Plakate gut gefallen, die wirken mit ihren bunten Slogans modern und nicht so altmodisch wie die der SPD.

Auf Facebook und Instagram ist mir vor allem der Thüringer SPD-Kandidat Christoph Zimmermann aufgefallen. Der ist mit seinen Posts wirklich herausgestochen."