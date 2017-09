Bundestagswahl 2017 Was Erstwähler sich wünschen - und für wen sie stimmen wollen

Elsa, 18, Hamburg



"Viele Dinge, um die es in der Politik geht, wirken auf mich sehr weit weg - das sind oft Sachen, die das Erwachsenenleben betreffen. Die Maut zum Beispiel. Durch die Bundestagswahl fange ich langsam an, auch über solche Themen nachzudenken.



Mir wäre wichtig, dass die Parteien einen größeren Fokus auf soziale Medien legen - was dort so passiert, wie wahnsinnig groß der Einfluss auf die Gesellschaft ist. Jeder kann in sozialen Netzwerken schreiben, was er will, ohne Begrenzung. Mehr Aufmerksamkeit für solche Themen würde ich gut finden."