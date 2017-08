PR-Offensive Bundeswehr lockt immer mehr Jugendliche in ihre Abenteuercamps

Drei Tage verbrachte Marlene bei der Marine in Kiel. Sie bekam ein Minensuchboot und ein U-Boot gezeigt, durfte bei einer Mann-über-Bord-Übung dabei sein und zusammen mit Soldaten Grünkohl mit Wurst und Kartoffeln essen. "Die Männer und Frauen sind fast wie eine Familie", schwärmt sie. Die Bundeswehr hat Marlenes Erfahrungsbericht auf ihrer Jugend-Website veröffentlicht - so sollen noch mehr Jugendliche für militärische Kurztrips begeistert werden.

Und die Strategie scheint aufzugehen: Mehr als 2000 Jugendliche haben seit Jahresanfang schon an solchen Veranstaltungen der Bundeswehr teilgenommen. Im vergangenen Jahr waren es 1544, in den Vorjahren jeweils um die 1000. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor.

"Die Nachfrage an organisierten Veranstaltungen zeigt das verstärkte Interesse von Jugendlichen, den 'Arbeitsplatz Bundeswehr' mit seinen beruflichen Chancen und Möglichkeiten vor Ort näher kennenzulernen", heißt es darin.

Vor allem die Angebote der Marine sind beliebt: 1589 Jugendliche haben wie Marlene in diesem Jahr schon an einem Camp in Kiel teilgenommen. Auch bei der Luftwaffe, dem Heer, den Gebirgsjägern oder den neu geschaffenen IT-Bataillonen gab es Veranstaltungen für Jugendliche. Vom Bergsteigen in Berchtesgaden über ein Beach-Camp auf Sardinien bis zu Pilotentests in Bückeburg - schon seit 2012 organisiert die Bundeswehr Ferienprogramme für 16- bis 18 -Jährige.

"Darüber hinaus können im Einzelfall Lebensjüngere mit betrachtet werden, sofern sich diese in der Berufsorientierungsphase beziehungsweise Berufsfindungsphase befinden", heißt es in dem Schriftsatz der Bundesregierung. Die Jugendlichen würden durch "zielgruppengerechte Marketing- und Medienanalyse sowie entsprechende Werbung" angesprochen.

Und die Jugend-Kampagne - zu der auch die beliebte YouTube-Serie "Die Rekruten" gehört - scheint sich auszuzahlen: Laut Bundesverteidigungsministerium gab es noch nie so viele Rekruten unter 18 Jahren wie heute. Zum Stichtag 1. November 2016 zählte die Bundeswehr 1576 Minderjährige, die bei der Bundeswehr anfingen - ein Höchstwert, der freilich nicht von allen positiv bewertet wird, und der auch nichts darüber aussagt, wie lange die Rekruten dann tatsächlich bei der Bundeswehr bleiben.

Die Linke kritisiert das Anwerben Minderjähriger schon seit dem Ende der Wehrpflicht 2011 und spricht schon von einer "Kinderarmee". Die Bundesregierung müsse sicherstellen, "dass sie die Kinderrechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt und endlich diese Werbepraxen einstellen", sagte Norbert Müller, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Linksfraktion, der "Welt".

Um bereits mit 17 Jahren freiwillig der Bundeswehr beizutreten, brauchen Jugendliche das Einverständnis ihrer Eltern. Wachdienste und Auslandseinsätze dürfen Soldaten erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres leisten.