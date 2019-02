Zuwanderung Linnemann für Migrantenquote an Schulen

Der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, hat eine Migrantenquote an deutschen Schulen ins Gespräch gebracht. Das berichtet der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe.

Linnemann sagte, es sei mittlerweile anerkannt, dass ein hoher Migrantenanteil in Klassen nicht vorteilhaft sei. Er wies darauf hin, dass bereits der Philologenverband gefordert habe, den Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Grundschulklassen auf 35 Prozent zu beschränken. Denkbar sei, in einem wissenschaftlich begleiteten Modellversuch zu prüfen, ob eine solche Quote machbar sei. (Lesen Sie hier das vollständige Interview bei SPIEGEL+.)

Das Thema politischer Islam müsse auch im Koalitionsausschuss besprochen werden, sagte Linnemann. "Wir müssen da jetzt Druck machen und können nicht aus Rücksicht auf die Sozialdemokraten Probleme ignorieren. Wir sind an einem Punkt, wo die eigentliche Herausforderung auf uns zukommt, nämlich die kulturelle Integration Hunderttausender Flüchtlinge vor allem aus islamischen Ländern", sagte Linnemann. Das Thema könne man nicht mit einem Werkstattgespräch erledigen.

Linnemann forderte zudem ein Visum für religiöse Prediger, das an Deutschkenntnisse gekoppelt sei. "Es kann nicht sein, dass wir 2000 Imame in Deutschland haben, die kein oder kaum Deutsch können." Zusätzlich müsste eine umfassende Sicherheitsüberprüfung Teil des Visumsprozesses sein.

Notwendig seien auch individuelle Integrationsvereinbarungen zwischen Flüchtlingen und dem deutschen Staat. "Und wer dagegen verstößt, der muss mit Sanktionen rechnen, so wie es bei Hartz IV ja auch ist."

"Ein Nikab-Verbot an Schulen und Unis ist sinnvoll"

Der Erlanger Rechtsprofessor und Islamwissenschaftler Mathias Rohe hat sich unterdessen zu Gesichtsschleiern geäußert. Laut SPIEGEL hält Rohe ein solches Verbot von Gesichtsschleiern in Lehrveranstaltungen und Prüfungen an Universitäten für "sinnvoll".

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Universität Kiel ein Nikab-Verbot verhängt hatte. Die Landesregierung möchte dieses Verbot nun per Gesetz auch auf Schulen ausdehnen.

Zwar könne ein Dozent oder eine Dozentin "notfalls versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen", erklärt Rohe im Interview mit dem SPIEGEL, "aber mit einer klaren rechtlichen Grundlage, sei es in einer Hochschulsatzung oder in einem Landesgesetz, tut man sich da leichter".

Ein solches Verbot sollte, so Rohe, "für alles gelten, was mit dem Schul- oder Universitätsbetrieb zusammenhängt, also etwa auch für Anmeldungen im Sekretariat oder Sprechstunden mit Dozenten." Nicht nötig sei es dagegen auf den Fluren oder in Pausen.