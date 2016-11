Schule vs. Smartphones "Handyverbote sind von gestern"

Nicht mit Verboten, sondern mit klugen pädagogischen Konzepten sollten Schulen und Lehrer darauf reagieren, dass mittlerweile fast alle Schüler ein Smartphone zur Verfügung haben. "Handyverbote sind von gestern", kritisiert Claudia Bogedan, Bildungssenatorin in Bremen, im neuen SPIEGEL die Verbotspolitik vieler Schulen. (Lesen Sie hier das vollständige Interview im neuen SPIEGEL.)

Das Argument, dass die Schüler sich oft besser als ihre Lehrer mit dem Handy auskennen, sei nicht stichhaltig, sagt Bogedan. "Ein Lehrer muss nicht wissen, welche Apps gerade angesagt sind", so die SPD-Politikerin, die derzeit auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist. Er müsse jedoch ein Grundverständnis dafür haben, wie die neuen Kommunikationswege funktionierten und wie Informationen im Netz recherchiert, verbreitet und bewertet werden.

DPA Claudia Bogedan

Der routinierte Umgang der Schüler mit ihren Smartphones dürfe im Übrigen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich viele Jugendliche trotzdem unsicher in der digitalen Welt bewegten, betont Claudia Bogedan: "Auch wenn sie privat ihre Geräte intensiv benutzen: Kompetenter Umgang ist das noch lange nicht." Auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung in der kommenden Woche will sie deshalb dafür werben, dass die Länder den Umgang mit digitalen Medien verpflichtend in den Schullehrplänen festschreiben.

Auch Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hatte zuletzt für eine stärkere Digitalisierung der Schulen geworben. Mit dem fünf Milliarden Euro schweren Digitalpakt will sie die mehr als 40.000 Schulen in Deutschland technisch aufrüsten. Kritiker hatten dem entgegengehalten, dass die Frage der Digitalisierung in pädagogischer Hinsicht überschätzt werde und dass das Geld sinnvoller für die Sanierung maroder Schulgebäude eingesetzt werden könne.