Digitales Lernen "Für Lehrer wäre es mit weniger Datenschutz leichter"

Im Finnischen Aalto fand Busson - hier bei einem Vortrag in Hamburg - eine Schule, deren Unterrichtsorte über den Stadtkern verstreut sind: Französisch wird in der französischen Bibliothek unterrichtet, Geschichte im historischen Museum, andere Kurse an der Universität. In der Schule selbst treffen sich Schüler und Lehrer zum Start in den Tag, dann werden sie von einer App zu ihren nächsten Kursen geführt.



"Die Schule öffnet sich in die Gesellschaft. Das Lernen wird sinnlich erfahrbar, Schüler und Lehrer bleiben in Bewegung, und die speziellen Lernorte bieten ganz besondere Möglichkeiten", so Busson. Besonders digital erscheint das Konzept nicht, aber ein Computer übernimmt die Ortsplanung in Echtzeit und navigiert Schüler und Lehrer per App.