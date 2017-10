Bundesweites Bildungsniveau Grundschüler schlechter in Mathe und Deutsch

Grundschüler können deutlich schlechter rechnen, schreiben und zuhören als noch vor fünf Jahren. So lassen sich die Ergebnisse eines Vergleichstests für die Schulfächer Deutsch und Mathe in der 4. Klasse zusammenfassen.

Der Test wurde im Auftrag der Kultusminister der Länder vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchgeführt. Für die Jahrgangsstufe vier wurde die bundesweite Vergleichsstudie erstmals 2011 durchgeführt. Die Kompetenzen der neunten Klassen werden bereits seit 2008/2009 getestet, zuletzt 2015. Der sogenannte IQB-Bildungstrend gilt als deutsches Pendant zur internationalen Pisa-Studie.

Was wurde getestet?

Wie bereits 2011 mussten die Schülerinnen und Schüler in den 16 Bundesländern im Fach Deutsch zeigen, wie gut sie lesen, zuhören und schreiben können. In Mathe wurden - ebenfalls wie bei der Vorgängerstudie - fünf Kompetenzbereiche getestet, von Rechnen über Geometrie bis Logik.

Beispielaufgaben aus dem Test finden Sie hier. Grundlage für die Aufgaben sind gemeinsame Bildungsstandards, auf die sich die Kultusminister 2004 geeinigt haben.

Darüber hinaus wurden Hintergrundinformationen erhoben, die helfen sollen, die Ergebnisse einzuordnen und Aussagen über die Lehr- und Lernbedingungen zu treffen. Untersucht wurde etwa, ob Herkunft oder Geschlecht sich auf die Kompetenzen auswirken. Dazu erhielten sowohl die Kinder als auch die Eltern Fragebögen, zudem wurden Schulleitungen und ausgewählte Lehrerinnen und Lehrer befragt.

Wer nahm teil?

Bundesweit machten laut IQB 29.259 Viertklässler aus mehr als 1500 Schulen bei dem Test mit, der bereits im vergangenen Jahr durchgeführt wurde. Die Schulen wurden nach einem Zufallsverfahren ermittelt. Ebenfalls per Zufall wurde an den Regelschule eine Teilnehmerklasse bestimmt. An den Förderschulen wurde demnach hingegen eine größere Testgruppe gebildet, die meist mehrere Lerngruppen umfasste.

Die wichtigsten Ergebnisse

Deutsch-Kompetenzen bundesweit

Bei den Tests wurde untersucht, ob die Viertklässler die geforderten Mindeststandards erreichen. Bundesweit trifft das im Bereich Lesen auf knapp 66 Prozent zu, beim Zuhören erreichen gut 68 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Anforderungen, bei der Orthographie 54 Prozent. Demgegenüber stehen knapp 13 Prozent beim Lesen, 11 Prozent beim Zuhören und rund 22 Prozent beim Rechtschreiben, die den Mindeststandard verfehlen. Ausreißer nach oben gibt es ebenfalls, beim Lesen und Zuhören erreichen jeweils 10 Prozent der Viertklässler den sogenannten Optimalstandard. Im Bereich Orthographie sind es 9 Prozent.

Im Vergleich zur ersten Erhebung vor fünf Jahren haben sich die Werte im Bundesdurchschnitt teils deutlich verschlechtert, einzig im Bereich Lesen sind sie laut IQB-Bildungstrend weitgehend stabil. Für die Bereiche Zuhören und Orthographie seien hingegen "signifikant negative Trends zu verzeichnen, die größer ausfallen", so die Studienmacher. Die Zahl der Viertklässler, die den Regelstandard erreicht, ist beim Lesen um 5 Prozentpunkte und bei der Rechtschreibung um 10 Prozentpunkte zurückgegangen.

Deutsch-Kompetenzen in den Bundesländern

Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Bundesland erheblich. Positiv stechen Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein bei den Kompetenzen Lesen und Zuhören hervor, Bayern und Saarland in der Orthographie. Schlusslicht in allen drei Bereichen ist Bremen, Berlin ist stets unter den letzten drei. Besonders verschlechtert im Bereich Zuhören haben sich Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Mathe deutschlandweit

In Mathematik haben sich die Ergebnisse im Vergleich zu ersten Studie ebenfalls verschlechtert, durchschnittlich um knapp 6 Prozentpunkte. Die Studienmacher sprechen auch hier von einem "signifikant negativen Trend". Insgesamt erreichen 62 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler den Regelstandard, 15 Prozent verfehlen ihn, 13 Prozent übertreffen ihn deutlich.

Mathe-Kompetenzen in den Bundesländern

Spitzenreiter ist wie bereits im Fach Deutsch auch in der Mathematik Bayern, gefolgt von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Am Tabellenende stehen Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen. Am deutlichsten verschlechtert - um knapp zehn Prozentpunkte - hat sich Baden-Württemberg, gefolgt von Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.