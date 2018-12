Lehrergeständnis Wie sich meine Schule gegen den digitalen Wandel sperrt

Dass Schule die Kinder auf ein Leben in der digitalen Welt vorbereiten muss, darüber sind sich eigentlich alle Experten einig. Doch an vielen Schulen passiert das kaum. Fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt sollen das ändern - noch aber streiten sich Bundesregierung und Länder um Finanzierung und Modalitäten.

Manche Pädagogen wollen nicht warten und entwickeln eigene Projekte für digitalen Unterricht. So wie dieser Lehrer, der die Digitalisierung an seiner Grundschule selbst organisiert hat - und sich bei den Kollegen damit unbeliebt machte. Wie es dazu kam und warum er trotzdem vom Einsatz digitaler Medien überzeugt ist, erzählt er hier:

"Der Erfolg hat mir eigentlich Recht gegeben. Wenn ich früher einen lernschwachen Schüler hatte, blieb mir nur eine Option: Ich konnte die Fehler anstreichen, einen Förderhefter anlegen und hoffen, dass der Schüler die zusätzlichen Aufgaben macht.

Heute kann ich ihm einen digitalen Lernpass geben. Der Schüler macht die Aufgaben auf einem Tablet und sieht sofort, was richtig und was falsch ist. Und ich sehe über die Cloud, ob er die Aufgaben bearbeitet hat. Der Junge hat sich binnen vier Wochen verbessert. Und es hat ihm Spaß gemacht.

Wenn Kinder zu Hause so einen umfangreichen Pass freiwillig behandeln, dann ist das für mich ein Zeichen, dass da etwas extrem gut funktioniert. Die Schule hat das leider nicht so gesehen. Heute nutzen wir die Technik deshalb nur noch privat. Dabei fing alles ganz gut an.

Eltern helfen bei der Finanzierung

Ich bin seit drei Jahren Grundschullehrer auf dem Land und habe in meiner Klasse schon von Anfang an ein paar private Notebooks und einen Beamer benutzt. Das war ein bisschen kompliziert, da die Geräte einen Elektro-TÜV brauchten. Dafür habe ich sie der Schule vermacht.

Ab Klasse zwei kamen iPads dazu. Die Eltern waren am Anfang skeptisch, aber schließlich von meinem didaktischen Konzept überzeugt. Sie haben mich sogar bei der Finanzierung unterstützt. In kurzer Zeit hatte ich 18 gebrauchte Geräte für die Klasse zusammen. Die Schule selbst hat nur fünf gekauft.

Die Schulleitung wollte lieber neue Geräte. Sie hat Android-Tablets geordert, und da kam es zum Streit. Ich wollte eine Schullizenz für die Apple-Geräte. Hier gibt es einfach die besseren Apps. Doch die Schule wollte nicht in zwei Betriebssysteme investieren.

Beamer-Verbot durch die Schulleitung

Laut Schuljustiziar sind private Geräte im Unterricht zudem verboten. Die Nutzung der iPads wurde mir deshalb untersagt. Zuletzt hat mir die Schulleitung auch noch den Beamer-Einsatz verboten - mit der Begründung, das sei zu viel künstliches Licht.

Ich glaube, dass etwas anderes dahintersteckt. Der Schulleitung passt es nicht, wenn einzelne vorpreschen. Und natürlich kommt immer derselbe Blabla: Wir sind eine Grundschule. Und die Schüler müssen von Hand schreiben lernen. Ich habe mich im Kollegium dadurch unbeliebt gemacht.

Im Rückblick gesehen hätte ich das Kollegium und die Schulleitung vielleicht wirklich besser einbinden müssen. Doch schon von Anfang an hat sich keiner für meinen Computereinsatz interessiert. Ich habe aufgehört, davon zu erzählen.

Und ich bin der Letzte, der den Schülern die Handschrift versagt. Der iPad-Einsatz war immer nur ein Aspekt. Hier haben die Schüler zum Beispiel erst mit dem 'ABC-Tiger' trainiert. Das ist eine App, die ihnen die richtige Schreibweise spielerisch beibringt. Anschließend haben die Kinder die Wörter in ihr Heft geschrieben.

Treffen mit Gleichgesinnten im Medienprojekt

Die Elternschaft steht immer noch hinter mir. Sie hat sich sogar beim Bildungsministerium beschwert, doch das ist versandet. Jetzt nutzen meine Drittklässler die iPads nur noch zu Hause. Ich habe einen Lernpass für alle konzipiert, und das macht großen Spaß.

Ironischerweise hat mich mein Engagement an der Schule trotzdem weitergebracht. Ich bin jetzt Mitglied eines medienpädagogischen Projekts des Bildungsministeriums in meinem Bundesland. Einmal die Woche treffe ich Menschen, die ähnlich ticken oder schon viel weiter sind. Und da habe ich auch erfahren, dass das Prinzip bring your own device, dass Schüler also ihre eigenen iPads oder Smartphones mitbringen, eigentlich gang und gäbe ist.

An meiner Schule habe ich in meiner neuen Funktion kürzlich eine Fortbildung zum Thema Digitalisierung angeboten. Die Teilnahme war freiwillig, unsere Schulleiterin war leider verhindert. Die Kommunikation unter uns ist aber besser geworden.

Doch was ich weiter erschreckend finde: dass einem das einfach verbaut wird, wenn man etwas Spannendes in Eigeninitiative schafft."