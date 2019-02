Digitalpakt für Schulen Bund und Länder einigen sich auf Grundgesetzänderung

Bund und Länder haben sich auf Änderungen des Grundgesetzes verständigt und damit den Weg für den Digitalpakt Schule freigemacht. Der Vermittlungsausschuss fasste am Mittwochabend einen entsprechenden Beschluss, wie nach der Sitzung in Berlin mitgeteilt wurde. Mit dem Digitalpakt sollen die Länder vom Bund fünf Milliarden Euro für eine bessere technische Ausstattung in Schulen erhalten.

Bei dem Kompromiss geht es unter anderem darum, wie der Bund die Verwendung seiner Milliardenhilfen durch die Länder künftig kontrollieren darf.

Mit dem Geld sollen Deutschlands Schulen digitalisiert und außerdem der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden. Pendler sollen ebenfalls von mehr Bundesmitteln profitieren - diese sollen in den Ausbau des regionalen Schienenverkehrs fließen.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider kündigte an, bereits an diesem Donnerstag wolle der Bundestag die Grundgesetzänderung beschließen. Die Länderkammer dürfte bei ihrer nächsten Sitzung am 15. März darüber entscheiden.