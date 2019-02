Digitalpakt für Schulen Milliarden vom Bund - kommt es zur Einigung?

Gedränge in den Kölner Messehallen: Seit Dienstag läuft die Didacta, Europas größte Bildungsmesse. Viele Lehrkräfte sind hier unterwegs, um sich neue Ideen für den Unterricht anzuschauen. Ein großes Thema, auch in diesem Jahr: der digitale Schulunterricht der Zukunft.

Neben ihren Schulbüchern zeigen die Verlage Apps und digitale Lehrbücher, Schulungsfilme und Lernsoftware. Als Ziel wird dabei immer wieder besserer, effektiverer Unterricht genannt. "Zahlreiche Studien zeigen, dass der Einsatz neuer Techniken in Lernprozessen die Motivation der Lernenden, ihr Engagement und ihre Zufriedenheit erhöhen kann", sagt Wassilios Fthenakis, Präsident des Didacta Verbands der Bildungswirtschaft.

Doch natürlich geht es auch ums Geldverdienen. "Wir schauen nach Berlin und hoffen auf den Vermittlungsausschuss", sagt der Geschäftsführer eines großen Schulbuchverlags. Der Digitalpakt werde schließlich schon seit drei Jahren diskutiert, der digitale Unterricht sogar schon seit rund zwei Jahrzehnten. "Wenn das Fünf-Milliarden-Programm von Bund und Ländern endlich startet, kann das einen echten Impuls nach vorne bedeuten", hofft er. Und weiß gleichzeitig: "Selbst wenn das jetzt schnell politisch abgenickt wird - bis das Geld in den Schulen ankommt, dauert das noch."

Schüler und Lehrer müssen sich schon lange in Geduld üben: Seit Monaten ringen Bund und Länder um eine Grundgesetzänderung, die unter anderem den Digitalpakt möglich machen soll. Rund 5,5 Milliarden Euro will der Bund dann in den kommenden Jahren etwa für Laptops und Lernsoftware zuschießen. Nun steht nach erheblichem Widerstand der Länder eine Entscheidung kurz bevor.

Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr kommt der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zu seiner wohl letzten Sitzung zusammen. Nach intensiven Beratungen hinter verschlossenen Türen wird nach Angaben aus Verhandlungskreisen noch in der Nacht mit einem Beschluss gerechnet. Vertreter der Länder zeigten sich wenige Stunden vor dem Treffen optimistisch, dass es zu einer Einigung kommt.

"Sehr vernünftiger Kompromiss"

"Wir haben einen guten Kompromiss gefunden", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der "Süddeutschen Zeitung". "Eigentlich steht einer Einigung nichts mehr im Weg." Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von einem "sehr vernünftigen Kompromiss". Er gehe davon aus, dass er eine breite Mehrheit finden werde.

Auch SPD-geführte Länder bestätigen die anstehende Einigung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte der "Rheinischen Post": "Wir haben mit dem, was die von uns eingesetzte Arbeitsgruppe vorbereitet hat, eine gute Grundlage für die Diskussion im Vermittlungsausschuss." Sie zeigte sich zuversichtlich, "zu einer guten Einigung zu kommen".

Optimistisch zeigte sich auch SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider. "Wir werden heute abschließen", sagte er. Da sei er "sehr sicher". Bereits bei der vorherigen Sitzung des Vermittlungsausschusses hatte sich eine Einigung abgezeichnet.

Erwartet wird nun eine Empfehlung des Ausschusses an beide Kammern. Bundestag und Bundesrat müssen über diesen Vorschlag dann abstimmen. Im Bundestag soll bereits am Donnerstag votiert werden. Der Bundesrat tagt das nächste Mal am 15. März.

Für Grundgesetzänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Das heißt, auch Teile der Opposition müssen dem Kompromiss zustimmen.

Was bisher geschah - und worüber noch gestritten wird

Der Bundestag hatte im November einen entsprechenden Gesetzentwurf für die Grundgesetzänderung beschlossen. Die Länder lehnten den Plan im Bundesrat im Dezember jedoch geschlossen ab. Sie fürchteten zu starke Eingriffe in ihre Zuständigkeiten.

Die Länder stießen sich zum einen an der geplanten Co-Finanzierung. Der Entwurf sah vor, dass die Länder die Summe vom Bund stets verdoppeln sollten. Die 50:50-Klausel ist nun aus dem Entwurf verschwunden. Künftig wird wohl bei jeder Investition einzeln verhandelt werden, wer sich mit wie viel Geld beteiligt.

Zweiter Knackpunkt: die Mitsprache des Bundes in Bildungsangelegenheiten. Darauf hatten FDP und Grüne gedrungen. Sie müssen als Oppositionsparteien im Bundestag der Grundgesetzänderung ebenfalls zustimmen. Der im Bundesrat gescheiterte Entwurf sah vor, dass der Bund nicht nur Hardware wie Laptops, sondern auch Personal für die Schulen finanzieren darf. Darin sahen die Länder einen groben Eingriff in ihre Zuständigkeit.

In der neuen Fassung ist nur noch von "Bildungsinfrastruktur" die Rede - was wiederum FDP und Grünen nicht weit genug geht. Über diesen Punkt wird der Vermittlungsausschuss in der Nacht noch verhandeln müssen.

FDP- Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann zeigte sich mit Blick auf die Sitzung "sehr zuversichtlich" - betonte allerdings gegenüber dem SPIEGEL: "Wichtig wird sein, dass der Bund nicht nur in Kabel, sondern auch in Know-how investieren kann." Buschmann ist wie auch Bouffier und Schwesig Mitglied des Vermittlungsausschusses.

Was die Einigung bedeutet

Wenn der Kompromiss steht und das Grundgesetz geändert ist, darf der Bund die Bundesländer im Bildungsbereich mitfinanzieren. Das war aufgrund der Bildungshoheit der Länder bisher nur eingeschränkt möglich. Für den Digitalpakt Schule sollen die Länder in den kommenden Jahren finanzielle Mittel in Milliardenhöhe erhalten, um Schulen mit WLAN, Computern und digitalen Lerninhalten auszustatten.

Auch in anderen Bereichen, für die die Bundesländer zuständig sind, sollen durch die Grundgesetzänderungen künftig Gelder vom Bund an die Länder beziehungsweise Kommunen fließen - etwa für den sozialen Wohnungsbau oder den Nahverkehr.