Wegen US-Einreisepolitik Toronto verbietet Klassenfahrten in die USA

Wer darf in die USA einreisen und wer nicht? Nach dem Streit um Donald Trumps Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern herrscht so viel Unsicherheit, dass eine Schulbehörde im benachbarten Kanada jetzt ihrerseits ein Reiseverbot erlassen hat - um der Diskriminierung bestimmter Schüler vorzubeugen.

Die Schulbehörde der Stadt Toronto habe Klassenfahrten in die USA untersagt, berichtete der Sender CNN am Freitag. Die Begründung: Schüler, die aus den betroffenen sechs Ländern stammen, aber in Kanada leben, könnten an der amerikanischen Grenze abgewiesen werden.

Dies widerspreche jedoch grundlegenden Werten, zu denen sich das Schulsystem Torontos bekenne: Fairness, Gleichberechtigung, Inklusion. So schreibt es der Leiter der Schulbehörde, John Malloy, in einer Erklärung. Seine Behörde ist für knapp 250.000 Schüler an 584 Schulen in Toronto zuständig.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Schüler nicht in die Situation gebracht werden dürfen, an der Grenze eventuell nicht ins Land gelassen und wieder zurückgeschickt zu werden", schreibt Malloy. Denn zu den Einreiseverboten gebe es noch Rechtsstreitigkeiten - mit unklarem Ausgang.

Die ganze Gruppe soll umdrehen

Es sei "eine schwierige Entscheidung" gewesen, so Malloy. Einerseits wolle er keine Schüler in eine missliche Lage an der Grenze bringen, selbst wenn dies derzeit unwahrscheinlich sei. Andererseits wolle man Schüler nicht um die Erfahrung einer Klassenreise in die USA bringen, zumal wenn sie die Kosten dafür schon bezahlt hätten.

Der Kompromiss: Bereits genehmigte Fahrten dürfen stattfinden, solange das Einreiseverbot noch nicht in Kraft ist. Derzeit sollten aber keine weiteren Fahrten geplant werden. Man behalte die Lage genau im Blick - und entscheide jeweils neu.

Sollten demnächst tatsächlich einzelne Schüler "ohne legitimen Grund" an der US-Grenze umkehren müssen, würde die gesamte Gruppe wieder nach Toronto zurückkehren.

Wenige Wochen zuvor hatten bereits kanadische Pfadfinderinnen-Gruppen beschlossen, zunächst keine Fahrten mehr in die USA zu unternehmen. Hintergrund waren auch hier die von Trump kurz nach Amtsantritt angestrebten US-Einreiseverbote für Menschen aus Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen.

Der US-Präsident hatte die Entscheidung als Maßnahme der Terrorabwehr propagiert. Das Dekret löste massive Proteste aus, wurde als "Muslim Ban" kritisiert und von einem US-Gericht zumindest teilweise außer Kraft gesetzt. Auch eine zweite, abgemilderte Verfügung haben US-Richter inzwischen gestoppt.