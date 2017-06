Trump-Slogans verschwinden aus Jahrbuch Schule suspendiert Lehrer

Eine Schule im US-Bundesstaat New Jersey hat einen Lehrer suspendiert, nachdem Berichte über angeblich manipulierte Fotos in einem Jahrbuch aufgetaucht waren. Ein Schüler soll bei den Fotoaufnahmen für das Jahrbuch der Schule eigentlich in einem schwarzen T-Shirt posiert haben, auf dem stand: "Trump - Make America Great Again". Der Schriftzug wurde jedoch offenbar wegretuschiert und erschien nicht im Jahrbuch.

Es ist nicht die einzige mögliche Zensur im Jahrbuch: Ein weiterer Schüler will am Tag der Fotoaufnahmen ebenfalls ein Shirt mit einem Trump-Slogan getragen haben. Der Bildausschnitt soll jedoch so verändert worden sein, dass dieser nicht zu erkennen war.

Der Leiter der Schule sagte zu News 12 New Jersey, er habe den Lehrer suspendiert, der für das Jahrbuch verantwortlich gewesen sei. Weitere Untersuchungen seien bereits angelaufen.

So soll beispielsweise aufgeklärt werden, warum ein Zitat von Trump nicht gedruckt wurde, das eine Schülerin unter ein Foto im Jahrbuch geschrieben haben soll. Ein Zitat von Präsident Franklin D. Roosevelt wurde dagegen offenbar nicht beanstandet.