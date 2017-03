Spitzel-Vorwürfe an NRW-Schulen Staatsanwaltschaft sieht keine Straftat

Türkische Generalkonsulate sollen dazu aufgefordert haben, Schüler, Eltern und Lehrer an Schulen in NRW auszuspionieren. Entsprechenden Vorwürfen ist die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nachgegangen und gibt nun Entwarnung: Es gebe keinen Anfangsverdacht einer Straftat. Das teilte das NRW-Schulministerium dem Landtag mit. Derzeit gehe die Staatsanwaltschaft allenfalls von einem straflosen Versuch einer Anstiftung zu einer politischen Verdächtigung aus. Auch der Generalbundesanwalt habe mit Blick auf eine mögliche geheimdienstliche Agententätigkeit einen Anfangsverdacht verneint.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte im vergangenen Monat berichtet, türkische Konsulate hätten bei Informationsveranstaltungen türkischstämmige Lehrer und Eltern angestiftet, kritische Lehrer zu melden.

Demnach habe es Ende Januar entsprechende Infoveranstaltungen in den Konsulaten in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster gegeben. "Wir haben aus unterschiedlichen Quellen erfahren, dass die Teilnehmer dazu angehalten wurden, den Generalkonsulaten jede Kritik an der türkischen Regierung, die in NRW-Schulen beobachtet wird, zu melden", sagte der Landesvize der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW, Sebastian Krebs.

Alle vier Generalkonsulate wiesen die Anschuldigungen entschieden als "lächerlich" zurück. "Solche haltlosen Vorwürfe, die unserem Ansehen schaden, dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben", sagt die Generalkonsulin aus Münster, Pinar Gülün Kayseri, man behalte sich rechtliche Schritte dagegen vor.