Einhörner und Schokolade Was dieses Jahr in Schultüten steckt

Der erste Schultag ist ein großer Tag im Leben. Viele Kinder sind aufgeregt, freuen sich auf die Schule, sind gespannt auf ihre Klassen und Lehrer. In den meisten deutschen Bundesländern sind die diesjährigen Einschulungen bereits gelaufen. In Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg stehen in den nächsten Tagen und Wochen noch Einschulungen an.

Ein Ritual gibt es bundesweit: Die Erstklässler bekommen zum ersten Schultag eine Schultüte. Häufig basteln Eltern diese selbst. Wir haben Eltern und Kinder bei einer Einschulung in Hamburg begleitet und einen Blick in ihre Schultüten geworfen.

Wie lange dauert es, eine Schultüte zu basteln? Was haben Schultüten mit Kissen zu tun? Und: Was wird hier bei einer Preisspanne von 14 bis 200 Euro pro Schultüte inklusive Inhalt verschenkt? Sehen Sie selbst!