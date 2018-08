Länger im Kindergarten bleiben oder doch lieber so früh wie möglich in die Schule? In dieser Frage deutet sich eine Trendwende an: In mehreren Bundesländern nimmt die Zahl der Schüler ab, die sehr jung in die erste Klasse kommen. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur:

In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Schuljahr 3896 Kinder mit fünf Jahren eingeschult, von insgesamt 159.805 Eingeschulten. 2016 waren noch rund 750 Kinder mehr mit fünf Jahren in die Schule gekommen - bei einer fast identischen Zahl an Gesamtanmeldungen.





"Es hat ein gesellschaftliches Umdenken stattgefunden", sagt Anne Deimel vom NRW-Landesverband Bildung und Erziehung (VBE). "Man sollte Kindern und Jugendlichen die nötige Zeit geben." Früher sei es in der Bildung mehr um Schnelligkeit gegangen.

Der Bundeselternrat verweist auf die Qualität der Kitas, die heute viel besser sei als noch vor zehn Jahren. "Ich kann nachvollziehen, wenn Eltern ihren Kindern länger Zeit im Kindergarten geben wollen", sagt Elternratschef Stephan Wassmuth.

Auch Schulforscher Dirk Zorn von der Bertelsmann-Stiftung sagt: "Eltern erleben Kitas zunehmend nicht nur als Betreuungs-, sondern auch als Bildungseinrichtungen." Gute Kitas förderten Kinder in der Sprachentwicklung und führten sie an die Welt der Zahlen heran. "Damit sinkt auch der Druck für Eltern, Kinder möglichst früh einschulen zu müssen."

Als einen möglichen Grund für die zurückgehende Zahl eingeschulter Fünfjähriger nennt Zorn, dass der Elternwille bei Politikern angekommen sei - wie zum Beispiel in Berlin. Der Stichtag für die Einschulung in der Hauptstadt wurde zum Schuljahr 2017/18 um drei Monate verschoben: Schulpflichtig sind seither alle Kinder, die bis zum 30. September des Einschulungsjahrs sechs werden. Vorher wurden Kinder zum Teil schon mit fünfeinhalb Jahren eingeschult. Die neue Regelung scheint bei den Eltern gut anzukommen, die Zahl der sogenannten Zurückstellungen um ein Jahr ging prompt deutlich zurück.

Eine uralte Diskussion

"Angesichts der steigenden Vielfalt im Klassenzimmer heißt das Gebot der Stunde personalisiertes, individualisiertes Lernen", sagt Dirk Zorn und plädiert für ein radikales Umdenken: Die Politik sollte aus seiner Sicht über flexible "Schuleingangsphasen" nachdenken. Im Extremfall könne das heißen, dass die Schüler gar nicht mehr zu einem jährlichen Stichtag eingeschult würden. "Ein Kind könnte dann flexibel unterjährig von der Kita in die Schule wechseln, wenn es reif dafür ist." Das könne "im April sein oder auch im November, je nachdem. Eine Debatte darüber wäre wünschenswert".

Der Vorschlag klingt radikal, knüpft bei den Kultusministern aber an uralte Diskussionen an. Schon 1997 hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) in einem Beschluss festgestellt, dass ein Altersstichtag für den Schulanfang nicht unbedingt zweckmäßig ist.

Wenn man nur auf das Alter des Kindes schaue, sei das keine gute Grundlage für eine Entscheidung zur Einschulung. Deshalb, so heißt es in dem 21 Jahre alten KMK-Beschluss weiter, könnten die Länder "zusätzlich Einschulungsmöglichkeiten während eines Schuljahres vorsehen".