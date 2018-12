Ganz harte Schule Der Rückkehrer

Die Eltern-Kolumne für Fortgeschrittene Armin Himmelrath, Birte Müller und Silke Fokken über das Leben mit Kindern zwischen dem ersten und dem letzten Schultag.

Die Kinder sind aus dem Haus, das Leben normalisiert sich. Keine 200-Euro-Einkäufe mehr am Samstagvormittag, weil drei hungrige Halbstarke für unmöglich gehaltene Lebensmittelmengen verschlingen. Kein stundenlang blockiertes Badezimmer mehr, weil die Haare fürs "Vorglühen" noch nicht wunschgemäß sitzen. Keine ziellos in den Hausflur gekickten Schuhe, die "gleich" weggeräumt werden - also irgendwann zwischen heute und dem übernächsten Jahreswechsel.

Seit im Oktober auch mein jüngster Sohn ein Studium aufgenommen hat und ausgezogen ist, geht es zu Hause deutlich entspannter zu. Niemals würde ich öffentlich zugeben, dass mir die benutzten und nicht abgeräumten Gläser auf dem Küchentisch fehlen. Oder mir das entspannte Lesen der Zeitung am Frühstückstisch weniger Freude bereitet als die verqueren Debatten mit meinem Nachwuchs über dessen Zukunftspläne, die Notwendigkeit von Zeugnisgeld oder die Gültigkeitsdauer von Aufräumgutscheinen.

Nein, seit meine Söhne ausgezogen sind, herrscht endlich tiefer Frieden. Ein ziemlich langweiliger Frieden, ja. Aber immerhin: Frieden!

Zum Autor Jessica Meyer Armin Himmelrath, Jahrgang 1967, ist Bildungsjournalist, lebt im Rheinland und kommt mit seinen drei Söhnen (19, 20, 23) auf insgesamt mehr als drei Jahrzehnte schulische Elternerfahrung. Sein Lebensmotto: Gelassenheit. Gelassenheit. Gelassenheit, verdammt noch mal!

So machten sich gleichzeitig echte Freude und tiefes Misstrauen breit, als mir mein mittlerer Sohn im Herbst, kurz nach Beginn des Semesters, eröffnete: "Ich ziehe wieder ein." Er weidete sich lange und grinsend an meinem Gesichtsausdruck, bevor er relativierte: "Nur für vier Wochen, für ein Praktikum."

Mehr, kommentierte er süffisant, würde er auch gar nicht aushalten. Aber weil er als angehender Lehrer Einblicke in die Unterrichtspraxis einer Grundschule nehmen müsse, habe er sich eben gedacht, dass die Bildungsanstalt ein paar Straßen weiter dafür doch ganz hervorragend geeignet sei, "wegen der kostenlosen Unterkunft. Wir sollen ja immer sparsam sein."

Meinen Versuch, ihm den Unterschied zwischen "kostenlos" und "für ihn kostenfrei" zu verdeutlichen, ließ er einfach an sich abprallen. "Freust du dich denn gar nicht?", unterbrach er mich mit betroffener Miene (wahrscheinlich geheuchelt). "Doch, natürlich freue ich mich!", versicherte ich schnell. Im Kopf überschlug ich die Mengen an Milch und Brot, die ich in den kommenden Wochen zusätzlich würde heranschaffen müssen.

Als er dann kam mit seiner großen Reisetasche, war das dann aber ehrlicherweise doch ein bisschen wie vorgezogene Weihnachten. Wir fielen uns in die Arme, sein altes Zimmer war gesaugt und aufgeräumt, abends saßen wir zusammen und aßen und tranken und redeten.

Genauer: am ersten Abend. Am ersten Morgen nach dem temporären Wiedereinzug nämlich ging es um die Frage, wer denn jetzt die Hunderunde drehen könne. "Ich? Auf gar keinen Fall! Ich habe bis um vier gezockt, bin jetzt wieder voll drin bei Mario Kart", murmelte es unter der Bettdecke. Nur unter Flüchen und handfesten Drohungen ("Ich enterbe dich!", "Es gibt kein einziges Mal dein Lieblingsessen!") gelang es mir, den 20-Jährigen aus dem mit großer Kennerschaft schnell wieder hergestellten Chaos seines Zimmers zu locken und ihn zum Gang mit dem Hund zu zwingen.

Als Versöhnungsangebot nach diesem morgendlichen Streit an Tag eins bereitete ich unterdessen das Frühstück vor, mit Ei und Orangensaft. Als mein Sohn nach dem Gassigehen seine Schuhe ziellos in den Flur gekickt und am Tisch Platz genommen hatte und das Frühstücksangebot mit dem Handy fotografierte ("Ich snappe das mal kurz"), wies ich ihn eindringlich auf unsere alte Regel hin: "Kein Telefon am Esstisch!" Konsequenz ist die Basis guter Erziehung, daran haben mich zahlreiche SPIEGEL-Leser immer wieder erinnert.

Ihn erinnerte das dagegen an das Standardskript unserer alten Konflikte. "Alter", stöhnte er genervt, steckte das Gerät provozierend langsam in seine Tasche, leerte sein Saftglas in einem schnellen Zug, stand auf und verkündete: "Ich gehe noch mal schlafen." Gute Idee, dachte ich. Nur noch drei Wochen und sechs Tage.

In Eltern-Selbsthilfegruppen hole ich mir seither Trost und die Gewissheit: Ich bin nicht alleine. "Ab genau welchem Alter passiert es, dass die Kinder auf die Bitte, Milch kaufen zu gehen, mit 'Ja klar, bis gleich' antworten und nicht mit einem Gesichtsausdruck, als wären sie soeben zu 20 Jahren sibirischem Arbeitslager verurteilt worden?", schrieb mir ein paar Tage danach eine befreundete Mutter.

"Auf gar keinen Fall vor 20", konnte ich nur antworten. Und nicht einmal dann, wenn die Kinder eigentlich schon ausgezogen sind.